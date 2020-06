Premier salon virtuel de la photographie d’Annaba : Plus de 500 photographes attendus

Plus de 500 photographes professionnels et amateurs devront participer au premier salon virtuel de la meilleure photographie prise durant le confinement à domicile, imposé par la lutte contre l’épidémie du Covid-19, ont indiqué mardi, à

Annaba les organisateurs de cette manifestation sur le réseau social Facebook.

Organisée conjointement par la direction de la culture, la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et l’association «Lumière de la Méditerranée», la manifestation, lancée le 2 juin dernier, a attiré des photographes de toutes les régions du pays ainsi que de certains pays arabes, qui ont participé avec des photos exceptionnelles, assure le coordinateur du salon, M. Ahmed Hamel.

Cette manifestation «algéro-arabe» est une opportunité de rencontres et d’échanges entre les jeunes photographes amateurs et «une initiative d’utilisation utile de l’espace virtuel» pour la promotion de l’art et de la culture, a assuré M. Hamel.

Chaque participant présentera deux photographies, selon la même source qui a précisé que le jury composé de photographes professionnels algériens et arabes commencera l’évaluation des photos présentées par les participants nationaux et des pays arabes (Egypte, Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie et Soudan) le 27 juin et annoncera les résultats le 5 juillet (Fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse).

Parallèlement au concours de la meilleure photo, l’initiative propose des ateliers virtuels d’initiation à la photographie et diffuse des conférences sur les techniques de la photographie outre l’organisation de galeries virtuelles, ont indiqué les organisateurs.