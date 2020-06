Clôture du FIFOG-2020 / version Covid-19 : La résistance au féminin à l’honneur

Le rideau virtuel s’est baissé, hier soir, sur le Festival International du Film Oriental de Genève (Fifog-2020), version Covid-19, qui s’est déroulé en ligne du 8 au 14 juin.

Le palmarès de cette édition spéciale dévoilé, hier, a témoigné de la diversité des œuvres et la grande participation qui a marqué le festival. Plusieurs pays représentant les 4 coins du monde, dont l’Algérie, se sont partagés les distinctions et les prix du Fifog, dans les différentes catégories des compétitions.

Le Fifog d’Or du public pour le film documentaire est revenu au film Smile in one minute de Mustafa Al Sumaidaie (Irak). Pour la compétition fiction, le public a récompensé Toprak de Onur Yagiz représentant la Turquie et la France. Le

2e prix public (argent) a été remporté par le film Django de Scarlett Saad du Liban. L’Algérie, le Maroc et l’Egypte, figurent quant à eux sur le palmarès des courts-métrages. Le jury de la compétition officielle internationale des courts-métrages a attribué le Fifog d’Or à This is my night réalisé par Yussef Noaman d’Egypte. «À travers ce prix, nous avons voulu primer l'efficacité filmique et l'audace narrative, en particulier l'exploration du paysage urbain d'une grande ville d'Égypte et de ses contrastes. Nous saluons enfin la qualité du choix musical et la force onirique du film», ont souligné les membres du jury.

Le Fifog d’argent a été décerné ex-aequo aux films Un philosophe (Maroc), réalisé par Fodil Abdellatif et Two Women Can Tango réalisé par Maria Abdelkarim (Angleterre-Liban). «Nous avons voulu primer un film attachant qui s’inscrit entre documentaire et le conte. Ce regard tendre et humoristique sur un petit village marocain, par la finesse de son écriture et de sa narration traduit bien la complexité des relations entre hommes et femmes dans une société patriarcale», ont souligné les organisateurs. Le jury a défendu son choix, par une volonté de «primer les valeurs fondamentales, véhiculées et basées sur la diversité et le droit à la différence. Une écriture subtile et délicate au service d'idées unissant 3 continents, 2 femmes, 1 histoire». La mention spéciale est allée aux films Touiza, réalisé par Karim Bengana (France-Algérie), et She Runs, de Qiu Yang ( Chine- France).

Pour ce qui est des compétitions scolaires, le prix de l’école de culture générale (Henry-Dunant), le Fifog d’or a été attribué au film Ô Rage, réalisé par Florent Sabatier (France). Quant à l’école de culture générale (Ella Maillart), son prix Fifog d’or a décerné Le Chant d’Ahmed, réalisé par Foued Mansour ( France) et sa mention spéciale au film Clash of Morality réalisé par Vinay Pujara (Usa) .

La compétition scolaire classe d'accueil intégrée a récompensé le film Pearl island de Dana Karim d’Irak.

Le Fifog-2020 a vu la participation de 41 courts-métrages en compétition célébrant la résistance au féminin, 6 courts-métrages pour enfants et 20 pays dont l’Algérie, Belgique, Égypte, Afghanistan, États-Unis d’Amérique, France, Irak, Iran, Liban, Maroc, Tunisie, Libye, Turquie, Grande-Bretagne, Suisse, Canada, Argentine, Kosovo, Chine et l’Inde. Deux expositions (peinture et photographique) ont, par ailleurs, été organisées en marge de la manifestation en ligne, signées successivement par Akila Dahache et Ahmed Ait Issad.

Amel Saher