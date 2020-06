Publication d’un nouveau conte, ihila yelssi : Promouvoir la littérature amazighe

La bibliothèque de jeunesse amazighe vient de s'enrichir avec un nouveau conte réalisé par l'association «Tifaouine» de Beni Haoua (wilaya de Tipasa), en collaboration avec l'association «Numidia» d'Oran.

Intitulé «Ihila yelssi» (La ruse de la tortue), le livre de Mahfoud Ouhawa, contient un ensemble de contes destinés aux élèves des écoles primaires. Co-écrit par 6

artistes de la région de Beni Haoua, ce conte qui sera disponible dans une dizaine de jours, permettra aux élèves d'avoir une meilleure assimilation de la langue amazighe.

«Les élèves dans plusieurs régions rencontrent des difficultés dans la compréhension de la langue amazighe, au vu de la diversité des variantes dans ces régions. Alors ce groupe d'artistes, concepteurs de ce livre, en faisant des rapprochements ont pu donner des explications de vocabulaire aux écoliers pour qu'ils puissent comprendre les leçons en tamazight», explique Sofien Aroubin, président de l'association culturelle «Tifaouin» de Beni Haoua, ajoutant que c'est aussi le cas pour les enseignants qui peuvent s’en servir comme manuel scolaire.

Ce livre est la seconde œuvre de cet auteur, après le recueil de poésie qui regroupe une soixantaine de poèmes en langue amazighe.

Pour sa part, l'association

«Numidia» a procédé à l'écriture de ce livre en caractères latins avec de grandes précisions pour éviter les divergences de termes, qui sont de l’ordre de la prononciation, notamment les auxiliaires et les verbes.

À côté de l’édition des contes pour enfants, le Programme d’appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie (mai 2016-novembre 2017) de cette association, comprend également l’élaboration en ligne d’un dictionnaire en tamazight (Amawal) de

20.000 mots, l’enseignement de la langue amazighe sur internet (Tamsirt) et l’élaboration d’un journal online (Tafukt).

La publication de ce conte est confiée à l'entreprise nationale des arts graphiques (ENAG). Ce conte sera disponible dans les établissements scolaires où est enseigné le tamazight, au HCA, ainsi qu'aux sièges des associations, sous forme de livres, mais aussi de CD multimédia dans lesquels les histoires sont sous-titrées en arabe et en français. Ces éditions visent à promouvoir le patrimoine immatériel amazigh. D'autres projets figurent dans le calendrier de l'association Tifaouin de Beni Haoua, en collaboration avec l'association Numidia d'Oran, dont le dictionnaire amazigh, un ensemble de contes et de devinettes, pièces théâtrales, vidéo clip de Mahfoud Ouhawa...

Kafia Ait Allouache