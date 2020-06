Grand angle : En attendant la réforme

L’élection des cinq membres non-permanents du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022 a eu lieu hier. L’Allemagne, la Belgique, la République Dominicaine, l’Indonésie et l’Afrique du Sud ont cédé leur siège au profit de nouveaux pays qui complèteront la composition de l’organe exécutif qui comptera, en plus des cinq membres permanents, la Tunisie, le Niger, le Vietnam, l’Estonie et Saint Vincent et les Grenadines qui ont également le statut de non-permanents. Pourtant, force est de souligner que le rôle des nouveaux membres et de ceux qui sont déjà en place depuis le 1er janvier 2020 consiste surtout à faire de la figuration. En effet, il n’est un secret pour personne que le Conseil de sécurité est aux mains des cinq membres permanents (Chine, Russie, Etats-Unis, France et Royaume-Uni). Ces pays, qui disposent du droit de véto, sont de ce fait les seuls décideurs au sein du Conseil. Certes, les autres membres peuvent proposer un projet de résolution, mais si un des cinq puissants oppose son véto, la proposition n’a aucune chance d’être adoptée. Du reste, c’est souvent le sort réservé aux projets de résolution qui touchent aux intérêts d’un des cinq membres permanents ou à leurs protégés. Une réalité qui prouve si besoin est que l’organe exécutif des Nations-Unies est otage de la seule volonté des puissants. C’est dire que les sévères critiques dont fait l’objet le Conseil ne sont pas infondées. L’une d’elles porte sur la composition de l’organe exécutif. Ses pourfendeurs mettent en avant le fait qu’elle est loin de refléter la société internationale contemporaine. Plusieurs propositions en vue de le reformer ont été avancées. Alors que certains demandent l’élargissement du droit de veto à d’autres pays ou régions géographiques, d’autres suggèrent une autre solution qui consiste à donner aux Etats les plus importants des différents groupes géographiques la possibilité d’occuper des mandats à long terme renouvelables, attribués en fonction de l’importance des Etats. Mais il semble difficile d’imaginer que les cinq membres permanents acceptent de renoncer à leur prérogative, bien qu’ils sachent que leur droit de véto est anachronique et antidémocratique. Du reste, le projet de réforme de l’ONU coince sur ce point depuis des années. Mais il ne faut pas désespérer.

Nadia K.