Mali : Le président Boubacar Keita d’accord pour un gouvernement d’union

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé, mardi, des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale, dans l'espoir de dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action pour sortir le pays de la tourmente. «J'ai décidé d'engager les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale», a dit le président malien devant des responsables et des membres de la société civile. M. Keïta a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle. Il a exprimé son souci «d'apaisement» non seulement politique, mais aussi social, en intervenant en faveur des enseignants, dont le bras de fer avec le gouvernement paralyse l'école depuis des semaines, sinon des mois. M. Keïta, à la tête depuis 2013 de ce vaste pays pauvre confronté au terrorisme, à la violence et à une crise multiforme, fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coalition hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam Mahmoud Dicko. Elle réunit des responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique. L'actuelle crise politique culmine à un moment délicat où les acteurs internationaux divergent sur la trajectoire de progrès ou de dégradation observée au Mali, où la question du maintien de la Mission de l'Onu (Minusma) est sur la table et où celle de la poursuite de l'engagement américain au Sahel reste en suspens.

R. I