Accrochage à la frontière entre l’Inde et la Chine : 20 soldats indiens tués

Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé qu'une «violente confrontation physique» était survenue lundi dans ce secteur isolé et enneigé du Ladakh. Il n'a pas fait état de victimes mais son homologue indien a assuré qu'il y en avait eu des deux côtés. Selon une source gouvernementale indienne, aucun coup de feu n'a été tiré mais les deux camps se sont affrontés à coups de matraques et de jets de pierres.

Il s'agit des premiers morts à cette frontière depuis le dernier affrontement majeur survenu dans le secteur, en 1967, entre les deux puissances nucléaires voisines. L'Inde et la Chine se sont rejetés la responsabilité de cet incident qui a éclaté alors que des rencontres avaient été organisées entre commandants militaires des deux pays pour tenter d'apaiser les tensions croissantes dans le secteur depuis début mai. Les dernières semaines ont ainsi été émaillées de plusieurs incidents au niveau de cette zone de l'Himalaya occidental, sans faire de victimes jusqu'à présent. Pékin a accusé Delhi d’être responsable de l’incident en ayant franchi à deux reprises la frontière contestée. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijia, a déclaré à la presse que «des troupes indiennes ont gravement violé, le 15 juin, le consensus bilatéral et franchi la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer et d’attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confrontation physique». Pourtant, il y a une dizaine de jours, des pourparlers entre des généraux des deux armées ont abouti à une ébauche d’un processus de désengagement militaire dans certaines des zones disputées au Ladakh. «La Chine et l’Inde sont d’accord pour continuer à résoudre les problèmes bilatéraux par le dialogue et la consultation», a affirmé le porte-parole chinois. Début mai, des affrontements à coups de poing, pierres et bâtons avaient notamment opposé des militaires des deux pays dans la région du Sikkim (est de l’Inde). Les heurts avaient fait plusieurs blessés. Les troupes chinoises avaient aussi avancé dans des zones considérées par l’Inde comme situées sur son territoire au Ladakh, poussant New Delhi à dépêcher des renforts dans la région. Les deux puissances nucléaires ont plusieurs litiges territoriaux de longue date, dans les secteurs du Ladakh et de l’Arunachal Pradesh (est). Le dernier conflit ouvert entre les deux nations les plus peuplées de la planète remonte à la guerre-éclair de 1962 dans l’Himalaya, qui avait vu les troupes indiennes rapidement défaites par l’armée chinoise. La dernière altercation meurtrière entre militaires indiens et chinois datait de 1975, lorsque quatre soldats indiens avaient perdu la vie en Arunachal Pradesh (est). Devant le risque d’escalade, une porte-parole de l'ONU a exhorté les deux parties « à observer le maximum de retenue». Pour, Harsh V Pant, analyste à l'Observer Research Foundation de New Delhi, si la situation «n'est pas correctement gérée, cela pourrait dégénérer en quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous imaginions au départ».

M. T. et Agences

Accord pour «apaiser la tension»

La Chine et l’Inde sont tombées d’accord pour «apaiser la tension» après les heurts meurtriers à la frontière des deux pays, a annoncé Pékin, hier, à la suite d’un appel téléphonique entre leur chef de la diplomatie. Les affrontements de lundi dans une vallée de l’Himalaya, à la frontière contestée entre les deux pays, ont fait au moins 20 morts côté indien, tandis que Pékin n’a pas fourni de bilan concernant les victimes dans ses rangs. Il s’agit des premiers heurts meurtriers entre les deux pays depuis 45 ans. «Les deux parties ont convenu de traiter équitablement les graves événements causés par le conflit dans la vallée de Galwan», a rapporté le ministère chinois des Affaires étrangères, dans un communiqué publié après l’entretien entre le ministre chinois Wang Yi et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar. Pékin et New Delhi sont convenus de «respecter les consensus atteints, lors des réunions militaires entre les deux parties, d’apaiser la situation sur le terrain au plus vite et de maintenir la paix et la tranquillité dans les zones frontalières», a ajouté la diplomatie chinoise.