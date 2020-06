Faf : La convention entre les clubs, le cabinet d’expertise et la DCGF bientôt signée

Le rapport à remettre au ministère de la Jeunesse et des Sports sur la situation du football professionnel et la finalisation du projet de convention tripartite entre les clubs, le cabinet d'expertise et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) sont les deux principaux points qui ont été débattus au cours d'une réunion de travail, tenue lundi dernier au siège de la Fédération algérienne de football (FAF), sous la direction du président, Kheireddine Zetchi.

Deux membres influents de la DCGF, dont le président, Réda Abdouche, ont été conviés à cette réunion, tenue à Dely Ibrahim, et Zetchi était accompagné de Mohamed Saâd, le secrétaire général de la FAF. Côté direction de contrôle de gestion et des finances, c'est Abdelhakim H'Maidi qui a accompagné Abdouche à cette réunion, ayant porté dans un premier lieu sur l'état d'avancement du rapport sur la situation du football professionnel, qui doit être transmis prochainement au MJS, puis sur la finalisation du projet de convention tripartite, entre les clubs, le cabinet d'expertise et la DCGF.

«La signature de cette convention tripartite est prévue dans les tous prochains jours», a annoncé la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.