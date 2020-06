Adoption du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire : Le Projet de loi portant Présenté devant l'APN

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a affirmé mardi à Alger que l'adoption du 8 mai de chaque année, comme Journée nationale de la Mémoire permettra de "préserver la mémoire de la nation durant cette halte historique d'envergure".

"L'adoption de cette date comme Journée nationale contribuera au maintien de cet anniversaire tragique qui a fait des meilleurs enfants de la patrie des martyrs partout sur le sol algérien, parmi ceux qui étaient sortis dans des manifestations énormes et pacifiques pour rappeler à la France ses engagements et ses promesses à l'époque", a précisé M. Zitouni lors de la présentation du projet de loi portant adoption du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire, devant les membres de la Commission des Affaires juridiques et administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.

Le ministre a affirmé qu'il était "de notre devoir de s'attacher aux nobles valeurs novembristes et aux idéaux auxquels nous avons œuvré à inculquer dans la conscience par des efforts visant à protéger la mémoire de la nation et préserver son héritage historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la glorieuse révolution du 1er novembre". M. Zitouni a tenu à rappeler les propos du président de la République dans son message à l'occasion de la célébration du 75 anniversaire des massacres du 8 mai 1945 "c'est parce que notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et de sa jeunesse, une Histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos relations étrangères, j’ai pris, à cette occasion, la décision d’instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire.

Une démarché qui intervient donc, selon le ministre, en application de la décision du président de la République, en vue de consacrer la date du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire pour qu'elle soit célébrée à l'instar de toutes les autres journées et fêtes nationales partout en Algérie, en hommage aux martyrs des massacres et en commémoration de leurs positions héroïques et historiques".