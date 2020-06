Révision de la Constitution : Des associations déterminées à participer à la construction de l’Algérie nouvelle

La Ligue algérienne des droits de l’homme et le Forum civil pour le changement ont soumis leurs propositions relatives à la mouture de révision constitutionnelle au Comité concerné, réitérant leur détermination à prendre part à cette démarche, importante pour l’édification de l’Algérie nouvelle.

Dans ce cadre, la LADH a affirmé, hier dans un communiqué, que «la révision constitutionnelle sera la pierre angulaire pour bâtir une Algérie nouvelle», et c’est la raison pour laquelle la LADH a tenu à apporter sa pierre à l’édifice, à travers une série de propositions tendant à consolider la Loi fondamentale du pays, menées par des membres de la Ligue et des spécialistes, docteurs et professeurs en droit constitutionnel. Le rapport soumis, poursuit la même source, comprend 71 propositions, dont 17 ajouts, 12 suppressions et 42 modifications totales ou partielles d’articles de la mouture.

Parmi les propositions soulevées dans le rapport de la LADH, figure l’inclusion d’un «article sur un conseil de l’ordre des journalistes ou tout organe ou institution similaire dont la mission est de gérer le secteur de la presse et des médias en toute indépendance et autonomie par rapport au pouvoir exécutif».

La Ligue a également souligné «le caractère positif de plusieurs articles de la mouture, à l’image de ceux relatifs à la liberté d’opinion et à la liberté de culte, ainsi que l’adoption du régime déclaratif pour la création d’associations ou pour l’organisation de rassemblements et manifestations».

Le FCC, a pour sa part, mis en exergue, dans un communiqué, «cette démarche importante dans la pratique politique et les réformes constitutionnelles, en prélude aux réformes juridiques et institutionnelles, dans le cadre de l’Algérie nouvelle», précisant, dans ce contexte, avoir suivi avec «intérêt et responsabilité, le débat et le dialogue autour de la première mouture de la révision de la Constitution, et ce, en dépit de la pandémie Covid-19». A ce propos, le FCC a mis en avant «la nécessité de créer un climat général à même de favoriser une adhésion populaire et politique totale à ces réformes, à commencer par le renforcement du dialogue national et de la confiance, pour enfin parvenir à un consensus par la voie référendaire».

Parmi les propositions les plus importantes du FCC, «la constitutionnalisation du Hirak pacifique et du dialogue national, comme valeur essentielle et une référence dans le préambule de la Constitution, la préservation des constantes et composantes de l’identité nationale et l’affirmation du modèle républicain et du régime semi-présidentiel du pouvoir, avec une séparation et un équilibre réel et transparent des pouvoirs». Le FCC a également proposé, entre autres, l’élection d’un vice-président au lieu de le désigner, la suppression du Conseil de la nation, l’octroi de l’indépendance totale au Conseil supérieur de la magistrature et la constitutionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élections du Conseil national des droits de l’homme.