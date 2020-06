RND : 58 propositions seront transmises à la présidence

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, a indiqué, hier à Alger, que le parti a formulé, dans le cadre des débats portant sur la révision de la Constitution, 58 propositions, dont 11 à caractère éminemment politique qui seront remises au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «C'est le résultat d’intenses réflexions de la base militante sur l’ensemble du territoire national et au sein de la communauté algérienne à l’étranger, en collaboration avec la commission des experts du RND», a-t-il dit.

«Nous souhaitons que les débats inhérent à la réforme constitutionnelle soient les plus larges possibles», souligne-t-il, avant d’ajouter que ce dialogue est ouvert à l’ensemble des franges de la population et abordera plusieurs thématiques. Pour Tayeb Zitouni, la participation de sa formation politique aux débats se fait sans préalable, dans la mesure où il n’y a, selon lui, aucune orientation et ou injonction dans la démarche du RND qui se veut démocratique et collaborative, pour mettre en pratique une nouvelle culture politique loin de toutes formes de démagogie. Toutefois, il n’a pas manqué de révéler que la commission des experts du RND à émis des réserves sur certains points, à l’image, entre autres, de l’introduction d’un poste de vice-président et de la limitation du mandat parlementaire. Revenant sur la restructuration de son mouvement, Zitouni a affirmé que le dernier congrès lui a permis de revenir plus fort avec des changements profonds et structurels pour remettre le parti sur les rails.



L’ANP saluée



«Nous avons tiré les leçons et nous comptons devenir un courant à part entière, et non plus un simple appareil politique», déclare-t-il, avant de préciser que le RND, qui appartient au courant nationaliste, est un parti consensuel qui œuvre pleinement pour le renforcement du front intérieur, pour le soutien inconditionnel des institutions de l’État et qui luttera implacablement contre les atteintes à la stabilité de l’Algérie.

«Nous ne sommes ni des opposant ni des partisans, mais nous travaillons pour l’intérêt suprême du pays et de ses institutions. Nous soutenons la démarche du président de la République», souligne-t-il, avant de rappeler que ces dernières années, de nombreux militants sincères du RND ont été écartés et marginalisés. S’adressant à ces derniers, le SG du RND a affirmé qu’il compte les faire revenir.

Zitouni a noté que la conscience et la maturité du peuple ont permis de sauver la nation et la République. Il a, notamment mis en garde, dans cette droite ligne, contre des tentatives de certaines personnes d’attenter, par le biais d’un hirak, à la stabilité de l’Algérie au profit d’intérêts inavouables. Ainsi, il a tenu à rendre un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire, mobilisée en toute circonstance. Zitouni rappelle que le RND est un défenseur inconditionnel des valeurs immuables de novembre 1954. Il a salué l’ensemble des efforts de tous ceux qui travaillent pour la prospérité du pays, à l’image du personnel soignant et des éléments de la Protection civile durement éprouvés par la pandémie de coronavirus. Le SG du RND a fait part de sa fierté quant aux nombreuses actions de solidarité émanant de la jeunesse et de la société civile, pour lutter contre le Sars-Cov2 parlant de véritable sursaut collectif. Tayeb Zitouni a salué les efforts consentis par les pouvoirs publics pour rapatrier des milliers d’Algériens bloqués à l’étranger suite à la suspension des vols internationaux et pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Il a affirmé que le RND défendra ses propositions et qu'il est prêt pour les futures échéances électorales.

«Nous passons, actuellement, par une phase de restructuration profonde de notre parti, et ce à tous les échelons, car notre ambition est de pallier le vide laissé par la classe politique et de répondre aux aspirations des Algériens», conclut-il.

Sami Kaidi