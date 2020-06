Communication : Le texte relatif à la réglementation de la presse électronique «fin prêt»

Le ministère de la Communication vient de finaliser un projet de décret sur l’information, qui sera présenté au gouvernement «incessamment», a appris El Moudjahid de sources sûres.

Il s’agit d’un texte de mise en conformité avec la loi de plus d’une centaine de journaux en ligne. Le décret en question a été élaboré par le département d’Ammar Belhimer, à la demande du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Le texte est fin prêt», assure notre source, tout en précisant que «la loi sur l’information sera amendée sur la base de la Constitution en cours de révision, et définira les règles qui régiront la presse électronique». Le texte sera soumis très prochainement au Premier ministre, pour examen, puis adoption en Conseil des ministres. Il faut relever que la loi existe, mais les textes d’application n’ont pas été promulgués.

Le Code de l’information de 2012, qui consacre six articles à la presse électronique, stipule que l’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. L’article 67 stipule qu’«il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, lors de son discours d’investiture, à mettre de l’ordre dans la presse en ligne et l’ouverture du champ médiatique aux sites électroniques, qui activent jusque-là dans l’illégalité. Cette action a été érigée comme l’une de ses priorités. À cet effet, il avait instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procéder à la «régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie».

Il a également assuré que «ces médias seront traités sur un pied d’égalité avec la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles, et d’accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession». Toutefois, le chef de l’État a insisté sur l’impératif de respecter l’honneur des gens et de s’éloigner de l’injure et de la diffamation.

Lors de la réunion du gouvernement, le 5 février dernier, le Premier ministre avait appelé le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, à engager l’examen des procédures et modalités pratiques et réglementaires en vue de concrétiser, «dans les meilleurs délais», la décision du chef de l’État relative à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie. Dans cette optique, M. Belhimer a organisé, le 20 février dernier, un atelier sur la presse électronique. Les travaux ont été consacrés à l’avant-projet de loi sur la presse électronique. Dans son intervention, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a mis l’accent sur l’impératif «de l’accompagnement et de l’organisation de la presse électronique afin de lui permettre de renforcer ses acquis dans ce domaine».

Lors de cet atelier, le ministre a également appelé les enseignants-chercheurs et les professionnels du secteur, à enrichir la feuille de route du ministère de la Communication, pour avoir un «appui organisationnel et réglementer la presse électronique, dans le cadre d’un nouveau mode de traitement impliquant l’association des compétences existantes dans la prise de toute décision». Rappelant que le nombre de sites électroniques d’information s’élevait à 150, dont 84 déclarés auprès du ministère, le ministre de la Communication a précisé que ce type de presse active dans un vide juridique. «Ce qui a créé une situation de déséquilibre», a-t-il déploré. M. Belhimer a souligné, à ce propos, la nécessité de combler ce vide, de déterminer les critères «d’organisation et de réglementation de la presse électronique», qui est, désormais, «un des moyens les plus prisés par les professionnels de la presse écrite en Algérie, au vu de ses avantages économiques et des informations instantanées qu’il assure». Le développement de la presse électronique en Algérie a été confronté au manque et à l’absence d’un cadre juridique.

Dans ce sens, Driss Cherif, enseignant à l’École supérieure de journalisme et des sciences de l’information, a expliqué que l’assise juridique de la presse électronique existe, mais elle «n’est pas consolidée par des textes d’application, pour que les responsables des sites et les journalistes puissent ainsi jouir de cette sécurité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission». Le texte une fois adopté permettra de mettre fin à l’activité informelle de ces sites et de l’anarchie qui caractérise le secteur.

