Espagne : Podemos appelle à établir des relations diplomatiques avec la RASD

Le parti politique espagnol Podemos, a réitéré clairement son «soutien inconditionnel» à la lutte légitime du peuple sahraoui pour son autodétermination, appelant l’Etat espagnol à «promouvoir l’établissement de relations diplomatiques de haut niveau» avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de s’acquitter de ses responsabilités historiques envers les Sahraouis.

Dans une déclaration publié lundi dernier, Podemos a souligné que «l’Etat espagnol est tenu de promouvoir l’établissement de relations diplomatiques de haut niveau avec la RASD, et la prolongation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), afin qu’elle acquière des compétences dans la protection et la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population sahraouie».

«De Podemos, nous soutenons l’autodétermination du peuple sahraoui, reconnue dans les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une solution juste et pacifique par référendum», a soutenu la formation politique, dirigée par Pablo Iglesias Turrion, dans la déclaration publiée pour mettre fin aux fausses informations colportées par des médias marocains et selon lesquelles la formation aurait changé de position concernant la cause sahraouie.