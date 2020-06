Commentaire : Par et pour le citoyen

Le président de la République a, lors de la réunion du Conseil des ministres, exhorté le gouvernement à satisfaire les besoins du citoyen et à être surtout à son écoute. En clair, l’exécutif gouvernemental est au service du citoyen et de la collectivité pour participer à son développement, à sa promotion et à son épanouissement. Dans l’étape cruciale que traverse le pays marquée de surcroît par une crise sanitaire, le chef de l’Etat a situé clairement les enjeux du contexte mais aussi fixé la priorité à accorder au citoyen pour l’accompagner dans son quotidien et l’aider à surmonter les épreuves.

Le premier magistrat du pays a affiché sa disponibilité à répondre aux attentes et préoccupations du citoyen qui est au centre des priorités de son action, c’est-à-dire à l’élément humain dans cette œuvre de renouveau et de remise à niveau de tout un système de fonctionnement et de gestion de la chose publique. Les moyens mobilisés pour faire face à la pandémie ou les opérations de solidarité nationale menées parallèlement demeurent immanquablement des indicateurs qui confortent une telle impression.

C’est donc de la valorisation de l’élément humain qu’il s’agit pour pouvoir développer l’esprit civique, favoriser l’implication citoyenne et susciter l’adhésion. Les obligations concernent aussi au plus haut point ce citoyen dans le cadre de cette mutation nationale dont les retombées et les incidences permettront l’amélioration de son niveau de vie. La réunion du Conseil des ministres s’est singularisée par cet intérêt accordé à l’aspect humain, assurément le paramètre essentiel du changement.

Sur un autre registre, le président de la République a pleinement à cœur de se conformer à l’engagement pris, avant même son investiture, d’être exclusivement au service de ce même citoyen.

Dans une telle conjoncture, le message est des plus explicite pour raviver les sentiments d’espoir et d’espérance à un peuple attentif à cette écoute et conscient de l’effort consenti par l’Etat en faisant abstraction naturellement de toutes les contraintes du jour.

On ne peut effectivement occulter cette tendance impérative de prise en charge des besoins du citoyen avec ce désir ardent d’enraciner une culture en la matière. C’est en définitive autour de l’investissement sur le terrain de ce même citoyen que se construisent l’avenir du pays et sa modernisation. Par le citoyen et pour le citoyen semble être la devise qui guide la chose publique, au nom de l’équité et de la justice sociale, du sens du mérite et de l’effort, de la compétence et de l’élite.

A. Bellaha