Attaque terroriste ayant ciblé un convoi militaire dans le centre du Mali : L’Algérie condamne avec force

L'Algérie a condamné hier «avec force» les attaques terroristes sanglantes qui ont ciblé un convoi militaire au niveau de la localité de Bouka Weré dans le centre du Mali, faisant plusieurs morts dans les rangs des soldats maliens, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif dans une déclaration. «Nous condamnons avec force les attaques terroristes sanglantes qui ont ciblé, dimanche 14 juin 2020, un convoi militaire au niveau de la localité de Bouka Weré dans le centre du Mali, faisant plusieurs morts dans les rangs des soldats maliens», a déclaré M. Benali Cherif. «Tout en nous inclinant devant les sacrifices que l'armée et les forces de sécurité maliennes ne cessent de concéder pour la défense de leur peuple et de leur pays, nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple frère du Mali». Le porte-parole du MAE a souligné que l'Algérie «demeure convaincue que ce pays voisin et son peuple frère sauront transcender toutes les difficultés et faire face à l'ensemble des défis pour asseoir les bases d'un Etat uni, réconcilié, apaisé et prospère».