Ligue d’amitié algéro-mauritanienne : Renforcer la coopération

La Ligue d’amitié algéro-mauritanienne a mis en avant les efforts consentis par les autorités des deux pays au service des intérêts communs pour conforter les liens de fraternité entre les deux peuples frères. Dans un communiqué rendu public à l’occasion de la visite de la délégation ministérielle algérienne à Nouakchott dont l’APS a reçu une copie hier, la Ligue a félicité les dirigeants des deux pays, les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, considérant que "la visite de la délégation algérienne traduit la force des relations entre les deux peuples frères et les gouvernements des deux pays". Cette visite, première du genre qu’effectue une délégation algérienne à l’extérieur du pays depuis la pandémie du coronavirus, "traduit l’attachement de l’Algérie à prêter assistance à la Mauritanie, pays frère, particulièrement en temps de crises comme ce fut toujours le cas", a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, elle a souligné que "la Mauritanie, peuple et gouvernement, a été un appui à la cause algérienne juste durant la guerre de Libération de même que l’Algérie n’a eu de cesse d’assister et de soutenir la Mauritanie dans toutes les étapes phares de son histoire".

Dans son communiqué, la Ligue a passé en revue "les différentes étapes du registre de coopération entre les deux pays, à l’instar de la réalisation du port indépendant, la création de la Banque centrale, la frappe de la monnaie nationale en 1973 et la nationalisation de la société MIFERMA en 1974".

Elle a rappelé la formation de milliers de cadres dans différents domaines et spécialités outre la Convention d’effacement de la dette due par l’Algérie à la Mauritanie dont le document a pour titre "la contribution de l’Algérie dans le développement économique en Mauritanie".