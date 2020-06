M. Boukadoum s’entretient avec ses homologues tunisien, libyen, mauritanien et serbe : Plusieurs sujets d’actualité à l’ordre du jour

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu lundi dernier avec ses homologues tunisien, libyen, mauritanien et serbe, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a eu le 15 juin 2020, des entretiens téléphoniques avec ses homologues tunisien M. Noureddine Erray, libyen M. Mohamed Tahar Siyala, mauritanien M. Ismail Ould Cheikh Ahmed et serbe M. Ivica Dacic», précise le communiqué.

Selon la même source, «les entretiens ont porté sur les questions ayant trait à la coopération bilatérale à la lumière de la situation induite par la propagation de la pandémie du Corona, ainsi que sur les derniers développements en Libye et les questions internationales d’intérêt commun».