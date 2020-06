APN : M. Chenine s’entretient avec l’ambassadeur émirati

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Slimane Chenine, s'est entretenu, hier, par visioconférence, avec l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Alger, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, à la demande de ce dernier, indique un communiqué de l'APN. Les parties «ont évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération parlementaire entre l'APN et le Conseil national fédéral des Emirats arabes unis», précise la même source. Le président de l'APN et l'ambassadeur émirati ont également passé en revue certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, ajoute la même source.