Concours de promotion au grade d’enseignant principal et formateur : Début des corrections le 23 juin

Reportée pour cause d’épidémie du coronavirus, l’opération de correction des copies de l’examen écrit du concours professionnel de promotion au grade d’enseignant principal et d’enseignant formateur débutera le 23 juin prochain.

Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale annonce en effet la poursuite de l’opération relative à l’organisation de la deuxième session du concours dans les trois paliers de l’enseignement au titre de l’année 2019, qui s’est déroulée le 14 mars dernier à travers le territoire national.

Le ministère insiste à cet effet sur le respect rigoureux, au niveau des centres de correction, des dispositions sanitaires et des mesures de prévention contre la Covid-19.

Cette deuxième session constitue une seconde chance pour les enseignants qui ont échoué à la première session du concours, organisée le 31 décembre dernier, et à laquelle quelque 62.429 candidats se sont présentés dans les 233 centres d’examen. 13.055 candidats concernés par l’examen de promotion au grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, 16.310 par celui de professeur principal de l’enseignement moyen et 29.535 par le grade de professeur principal de l’enseignement primaire.

Avec 42.677 postes à pourvoir, le nombre de postes d’enseignant principal du cycle secondaire s’élèvera à 10.066 postes, 11.573 postes de promotion au grade d’enseignant principal de l’enseignement moyen et 18.360 autres postes au rang d’enseignant principal du cycle primaire.

En outre, 653 postes au rang d’enseignant formateur dans le cycle secondaire sont ouverts au titre de cette nouvelle opération de promotion, 1.104 postes pour le cycle de l’enseignement moyen et 921 enseignants qui seront promus au grade d’enseignant formateur pour le cycle primaire.

Conformément au calendrier de l’examen établi par la tutelle, les candidats ont eu à passer deux épreuves de leur spécialisation et en sciences de l’éducation. Pour le poste de professeur principal des trois cycles, les candidats ont passé deux examens, l’un en didactique de spécialité et l’autre en science de l’éducation et pédagogie.

Pour ceux concernés par le poste de professeur formateur des trois cycles, ils ont composé dans des épreuves de science de l’éducation et pédagogie et en ingénierie de formation.

Pour assurer le bon déroulement du concours et garantir l’équité pour l’ensemble des candidats, le ministère de l’Education nationale a décidé d’adopter les mêmes procédures organisationnelles que celles observées lors des examens scolaires en matière de surveillance ainsi que le cryptage des données personnelles des candidats.

Kamélia Hadjib