Wuhan : Élimination de tous les cas asymptomatiques du Covid-19

Les trois derniers cas asymptomatiques de Wuhan, ville chinoise autrefois durement touchée par l'épidémie de Covid-19, «sont sortis d'observation médicale lundi après avoir montré des résultats négatifs aux tests d'acide nucléique», a fait savoir, mardi, la Commission de la santé de Wuhan citée par des médias locaux.

«La ville n'avait plus de cas asymptomatiques depuis lundi, et il n'y a plus de contacts étroits sous observation médicale. Les trois cas asymptomatiques ont été testés négatifs lors de deux tests consécutifs d'acide nucléique avant de sortir d'observation médicale», a indiqué la commission.

Wuhan a lancé une campagne de tests d'acide nucléique dans toute la ville entre le 14 mai et le 1er juin, au cours de laquelle 300 infections asymptomatiques et

1.174 contacts étroits ont été dépistés et placés en quarantaine.

La commission a déclaré qu'aucun des 300 porteurs asymptomatiques n'avait infecté d'autres personnes.

Lundi dernier, la ville n'avait aucun cas confirmé ou suspect de Covid-19.