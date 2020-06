Médias : L’OMS demeure le meilleur espoir du monde pour vaincre les pandémies

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demeure «le meilleur espoir du monde pour lutter contre les pandémies», selon un article d'opinion publié par le New York Times, appelant à davantage de financement.

Le texte, intitulé «Ne quittez pas l'OMS. Renforcez-la» et publié samedi, a indiqué qu'à mesure que le monde lutte contre la plus grave pandémie à laquelle il a eu à faire face depuis un siècle, «les Etats-Unis sont en train de se retirer de la seule organisation internationale capable de diriger cet effort».

En mai dernier, le président américain Donald Trump a annoncé que son pays était en train de «mettre fin» à ses relations avec l'OMS, plusieurs jours après que la Maison Blanche, dans une lettre adressée au directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait menacé de rendre «permanent» le gel temporaire du financement américain et de reconsidérer l'adhésion des États-Unis à l'organisation.

Le retrait américain de l'OMS «laissera les États-Unis et le reste du monde dans une position bien pire pour faire face à des menaces sanitaires comme ce (nouveau) coronavirus», selon l'auteur de l'article, notant que certaines choses ne peuvent pas être accomplies par les États-Unis à eux seuls.

«Ce n'est que par l'intermédiaire de l'OMS, par exemple, que les scientifiques américains ont pu se rendre en Chine pour constater de leurs propres yeux la réaction de ce pays au (nouveau) coronavirus», a affirmé l'article, ajoutant que «l'Agence américaine pour le développement international a fait passer une grande partie de son financement pour la réponse à la pandémie par l'intermédiaire de l'OMS pour cette raison précise».