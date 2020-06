Espagne : Madrid, Barcelone et Palma rouvrent leurs aéroports

L’opérateur aéroportuaire espagnol «Aena» a annoncé lundi la réouverture du terminal 1 de l’aéroport de Madrid-Barajas, le 1er juillet, après trois mois de fermeture et celle de terminaux de Barcelone-El Prat en juillet et en août. Le terminal 4 de l’aéroport de Madrid-Barajas est déjà en fonction ainsi que le Terminal 1 d’El Prat, qui n’a pas complètement fermé pendant la pandémie de coronavirus.

Aux Baléares, la réouverture complète des terminaux A et C de l’aéroport de Palma de Majorque est prévue pour le mois de septembre prochain Ò.

Le terminal B de l’aéroport de Palma a redémarré ses activités lundi dernier avec l’arrivée de plusieurs centaines de touristes allemands, pour la première fois depuis la fermeture des frontières en mars dernier en raison du coronavirus.