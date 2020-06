Le point du jour : L’Europe rouvre ses frontières, la Chine s’inquiète d’une nouvelle vague

Après des mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières nationales, les Européens ont retrouvé lundi la possibilité de voyager chez leurs voisins, en raison du recul du coronavirus qui connaît en revanche une résurgence en Chine, faisant craindre une nouvelle vague.

L'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce ont rétabli la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne, estimant avoir maîtrisé la progression du Covid-19, tandis que la Commission européenne a lancé lundi un site internet pour guider les Européens qui souhaitent passer leurs vacances dans d'autres pays de l'UE. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE -comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a aussi connu au cours du week-end dernier une résurgence du nombre de contaminations, centrée autour du marché géant de Xinfadi, dans le Sud de la capitale. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé que plus de cent nouveaux cas avaient été détectés à Pékin depuis que la maladie a fait sa réapparition dans la capitale chinoise. «La semaine dernière, la Chine a fait état d'un nouveau foyer à Pékin, après plus de 50 jours sans aucun cas dans cette ville. Plus de 100 cas ont maintenant été confirmés», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce rebond a poussé les autorités à décréter le confinement de plusieurs zones résidentielles, ainsi qu'à refermer les sites sportifs et culturels.