Pour réduire la facture d’importation : Encourager l’industrie de transformation agricole dans le Sud

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a salué, hier, les décisions du dernier Conseil des ministres portant interdiction de l’importation des produits agricoles pendant la saison de cueillette et encouragement des industries de transformation agricole pour réduire la facture des importations. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné dimanche dernier l’interdiction de l’importation des produits agricoles pendant la saison de cueillette afin de protéger la production nationale ce qui est qualifiée par le ministre, sur les ondes de la Radio, de mesure incitative à même d’encourager l’agriculteur à augmenter sa production.

L’interdiction permettra de booster l’industrie de transformation, de promouvoir les exportations et d’ériger l’agriculture en contributeur à la diversification des sources de revenus, a précisé le ministre. L’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes permettra de «développer les cultures industrielles stratégiques, notamment le maïs et les industries sucrière et oléagineuse «, a-t-il ajouté. M. Omari a fait état de «projets à lancer à travers cet Office lors de la prochaine saison agricole», précisant que la mouture du cahier des charges est prête. Des concertations seront organisées avec les investisseurs concernés dans les prochains jours pour convenir de «certains détails», a-t-il indiqué. Le ministre prévoit, pour cette saison agricole une récolte de près de 56 millions de quintaux et a fait état de la réception de neuf entrepôts d’une capacité de 5,3 millions de quintaux. Il a cité en outre, l’extension des points de collecte à 500 et la mise en place de la coordination régionale, à travers le transfert du stockage d’une wilaya aux faibles capacités à celle ayant davantage de moyens.

A l’approche de l’Aïd el Adha, le ministre a souligné que la levée du confinement sur les marchés de bétails se fait progressivement sous le contrôle et l’accompagnement des autorités locales.