Protection des oueds : Garantir l’approvisionnement des barrages

«Revalorisation et protection des oueds en Algérie» est le thème de la journée d’étude, organisée hier au siège du ministère des Ressources en eau, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables.

Cette rencontre a mis en avant l’importance des oueds dans la sauvegarde de l’équilibre écologique et la nécessité de prendre des mesures concrètes pour consolider le système environnemental et sa protection de toutes les agressions.

Dans son intervention, la ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a affirmé que les opérations d’inspection et de contrôle ont permis de classifier 6.000 établissements comme pollueurs potentiels, dont 1.673 impliqués dans des rejets d’effluents industriels dans 35 wilayas. Parmi ces entreprises 1.343 ont été inspectées et 772 ont été déclarées non conformes. Suite à cela il a été proposé la fermeture de 69 entreprises et 11 fermetures provisoires.

Pour affronter les dangers du changement climatique, le gouvernement, dira la ministre, a adopté le Plan national du climat (PNC). Ce plan stratégique destiné à lutter contre les impacts du dérèglement climatique qui se multiplient et constituent une réelle menace mondiale, aussi l’Algérie a adopté une démarche volontaire pour s’adapter aux nouvelles conditions climatiques du pays. S’inscrivant dans le plan de protection de l’environnement, le ministère a chargé l’Agence nationale des déchets (AND) de mettre en place dans 33 wilayas des stations de traitement des déchets d’une capacité de 80 m3/jour dans le but de traiter un peu plus d’un million de mètres cubes de déchets par an. Intervenant à son tour, Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau, soulignant que cette journée relève d’une importance particulière, a affirmé que les oueds sont une source d’alimentation des barrages pour le stockage des eaux ainsi que les nappes phréatiques qui constituent l’essentiel des ressources en eau.

Selon le ministre, la dégradation du niveau de qualité au niveau des oueds va automatiquement impacter sur l’écosystème et causer de gros préjudices écologiques sur les régions environnantes. Il faut également, dira-t-il, mentionner la problématique liée aux effets du changement climatique qui fait que les écoulements ne sont plus les mêmes que lors de l’année écoulée, donc il y a réduction des débits dès qu’il y a pollution, l’impact est plus grand dans certains cas et touche même la santé publique.

Dans ce sens, les deux ministères se sont convenus de mettre en place un groupe de travail pour arrêter un plan d’action précis en vue de prendre en charge définitivement ce problème. A l’issue des travaux de la journée d’étude, trois ateliers seront constitués pour traiter le problème de la pollution des oueds et leur protection sous toutes les dimensions avec des actions à moyen ou à long terme.

Il convient de rappeler que les oueds ne sont pas gérés sur le plan réglementaire et cette journée constitue une occasion de réfléchir à la manière de prendre en charge cette problématique. M. Berraki a également rassuré la population sur la disponibilité de l’eau, indiquant que les perturbations en matière d’alimentation seront évitées, hormis lors des actions de maintenance qui sont inévitables. S’agissant de la révision de la tarification de l’eau, le ministre précisera qu’elle n’est pas à l’ordre du jour et son département œuvre à l’amélioration de la qualité de service, à sécuriser l’alimentation des populations et à diversifier les ressources en eau.

Il a, par ailleurs, relevé le recul des précipitations cet hiver qui résulte du changement climatique, précisant que l’Algérie dispose de réserves suffisantes dans les barrages avec un taux de remplissage de 60%, ce qui représente 4 milliards m3. Les nappes souterraines n’ont pas été impactées et disposent de grandes réserves. Il affirmera que le pays abordera la saison estivale et le reste de l’année en toute sérénité. Par ailleurs, il appellera les médias à sensibiliser davantage les citoyens pour éviter au maximum le gaspillage de la précieuse ressource.

