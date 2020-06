Tizi Ouzou : Plus de 1.100 logements seront attribués le 5 juillet

Les 950 bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL) de la commune de Tizi-Ouzou ont été invités hier au siège de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) pour prendre part à l’opération de tirage au sort de leur positionnement dans les immeubles sis au niveau du pôle d’excellence, banlieue ouest du chef-lieu de la même commune. Cette opération sera suivie par le payement de participations financières des bénéficiaires avant la remise des clés qui interviendrait à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance nationale, le 5 juillet prochain. Une autre opération de distribution de 1.400 logements de différents segments est également prévue dans les prochaines semaines, a-t-on indiqué. Le wali, Mahmoud Djamaa, a visité lundi dernier les sites d’implantation de 950 logements publics locatifs et des 903 logements AADL au pôle d’excellence de Tizi Ouzou, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de voiries et réseaux divers (VRD). Mahmoud Djamaa qui était accompagné par le secrétaire général de wilaya, Mustapha Guerriche, et des directeurs de l’exécutif concernés, le chef de daïra et le P/APC de Tizi-Ouzou, a exhorté les intervenants à accélérer la cadence des travaux pour la distribution des logements dans les meilleurs délais.

Bel. Adrar