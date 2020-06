AADL et LPP : Des souscripteurs s’impatientent

Les souscripteurs au programme location-vente (AADL) affectés au site 5.000 logements de Sidi-Abdellah (Alger) en appellent l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement pour leur délivrer les ordres de versement de la quatrième tranche et à fixer les rendez-vous avec les notaires afin qu’ils puissent recevoir les clés de leur appartement dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, l’un des bénéficiaires du site a exprimé à El Moudjahid son espoir de voir ce problème réglé dans les prochains jours afin de mettre un terme à leurs souffrances.

Il s’est dit, à ce propos, étonné que les bénéficiaires n’aient pas encore obtenu leur logement, alors qu’ils ont retiré les décisions d’affectation en mars dernier, les sites qui leur sont destinés étant totalement achevés. En effet, selon les déclarations recueillies, et après s’être déplacés sur les différents sites d’affectation, notamment le site ‘‘Atlas’’, les ‘‘5.000 logements’’, Sidi-Abdellah et autres, les bénéficiaires ont constaté que ces derniers sont prêts depuis environ une année. Il en est même qui ont reçu leurs clés parmi les souscripteurs de 2013, puisqu’il s’agit du surplus du programme 2001 qui leur a été consacré. Aussi, les bénéficiaires ont adressé une lettre à la direction générale de l’AADL, réclamant les ordres de versement de la quatrième tranche ainsi que les rendez-vous pour la remise des dossiers auprès des notaires afin de recevoir leurs appartements prochainement.

Sur cette question, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a révélé récemment que quelque 14.675 logements, dont 5.300 destinés aux souscripteurs d’Alger (30%), sont prêts à être distribués après la levée du confinement sanitaire pour un programme global de 18.000 unités inscrites au titre du premier trimestre 2020. Selon le ministre, l’objectif tracé a été atteint à 81% alors que 3.500 logements (20%) sont en voie de raccordements aux infrastructures nécessaires dans les jours à venir. Ces résultats, a-t-il estimé, sont le fruit des efforts des directeurs de wilaya d’AADL et des walis qui ont facilité les procédures. Concernant l’octroi des décisions d’affectation, M. Nasri a précisé que celles-ci étaient à l’arrêt en raison des mesures de confinement sanitaire. L’opération reprendra au profit des 100.000 souscripteurs restants si les citoyens s’engagent à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.



Des souscripteurs LPP interpellent le PDG de l’ENPI



Même préoccupation du côté des souscripteurs au programme de logement promotionnel public (LPP) affectés au site Ali Amrane de Bordj El Kiffan à Alger. Ces derniers ont appelé les autorités compétentes à intervenir pour achever les travaux et remettre les clés à leurs bénéficiaires qui attendent depuis le lancement de la formule en 2013.

En effet, plusieurs souscripteurs ont exprimé à El Moudjahid leur inquiétude face au retard enregistré dans la réalisation des projets, en dépit des promesses de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), qui a déjà livré plusieurs logements, dont certains à Bordj El Kiffan et dans les communes limitrophes.

Les souscripteurs de ce site ont appelé le directeur général de l’ENPI, à programmer une visite d’inspection sur le site d’Ali Imran «6» de Bordj El-Kiffan, afin de s’enquérir de l’état d’avancement et donner des instructions pour accélérer les travaux afin de livrer les appartements.

Selon les mêmes souscripteurs, trois entrepreneurs ont été chargés de réaliser le site, contrairement aux autres sites, chose qui s’est répercutée sur le déroulement des travaux du projet et a fait qu’il ne soit pas livré dans les délais, malgré les nombreuses promesses reçues depuis près de huit ans. Selon leurs dires, le premier responsable de l’ENPI leur avait promis de remettre les clés fin avril ou début mai, mais depuis, rien n’a été fait, regrettent-ils.

En revanche, la semaine dernière, le PDG de l’ENPI a procédé à la remise des clés des logements LPP du site 600 logts de Rouiba, ce qui a poussé les souscripteurs des autres sites de la capitale, dont ceux d’Ali Imran «6» de Bordj El-Kiffan, à l’interpeller afin qu’il prenne des mesures concrètes en leur faveur.

Pour sa part, l’ENPI effectue plusieurs travaux, en réponse aux préoccupations des habitants des sites LPP. Elle a entamé au courant de cette semaine l’installation de centres de surveillance afin de renforcer la sécurité sur les sites, dont celui de 1.020 logements à Reghaia, et le 568 à Koraichi «1» ainsi que le site 662 logements à Ouled Fayet, et ce en réponse à l’association du quartier qui a demandé de renforcer et d’assurer la sécurité au niveau des quartiers LPP.

S. E.