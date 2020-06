AADL-2013 : Les souscripteurs invités à retirer les décisions d’affectation

Les souscripteurs au programme de location-vente ayant payé la troisième tranche du prix de leur logement ont entamé, depuis lundi dernier, l’opération de retrait des certificats d’affectation.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé via un communiqué publié sur son site électronique qu’il est désormais possible aux souscripteurs du programme de 2013, répartis dans 36 wilayas, qui ont payé la troisième tranche du programme et dont les certificats d’affectation n’ont pas été délivrés de retirer ce document. Les concernés peuvent le télécharger sur le site www.aadl.com.dz

L’AADL précise que cette mesure de retrait en ligne intervient dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Pour la wilaya d’Alger, l’opération concerne les bénéficiaires qui ont choisi en octobre dernier les sites de Douéra, Baba Hassan, Sidi Abdellah, Baraki, El Harrach. D’autre part, le communiqué invite les bénéficiaires du programme AADL 2 à consulter le site et la page Facebook de l’Agence afin d’être mis au courant des prochaines étapes. Un numéro vert pour les questionnements sera mis en place d’ici la semaine prochaine.

Afin d’accélérer la reprise des travaux au niveau des différents chantiers de l’AADL et remédier au retard enregistré à cause de la crise sanitaire, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a mis en place un système de travail à trois brigades en H24 afin d’assurer des travaux en continu au niveau des chantiers.

A ce propos, le directeur général adjoint de l’AADL a donné, lors d’une visite sur le site du projet de 1.500 logements à Ain El-Malha (Alger), des instructions aux entreprises de réalisation et longuement insisté sur la nécessité de raccorder le site aux réseaux de gaz et d’électricité et de résoudre le problème de l’installation des ascenseurs et des travaux d’aménagement extérieur. Le même responsable a également ordonné, conformément aux instructions du DG, Tarek Belaribi, de travailler avec le système d’équipes après la levée partielle de la quarantaine et exprimé un nombre des réserves concernant les travaux d’aménagement extérieur, exhortant l’entreprise de réalisation d’achever les travaux et de livrer le site avant la prochaine rentrée sociale.



Intensification des travaux pour achever les projets



Les représentants des souscripteurs affectés à ce site ont accompagné le directeur général adjoint lors de sa visite et l’ont informé de tous les problèmes constatés au niveau du site. Le DGA qui était également accompagné de représentants de l’Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), du Laboratoire national de l’habitat et de la construction, et du directeur central des études et de l’architecture de l’AADL, s’est enquis ensuite de l’état d’avancement des travaux du site de 1.462 logements AADL El-Malha, et inspecté les différents travaux. Il a donné des instructions et des directives aux responsables du projet afin d’accélérer le rythme des travaux et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent, tout en insistant auprès du chef de projet et de l’entreprise de réalisation afin de lui soumettre un plan sur l’état l’avancement des travaux.

A l’issue de sa visite, le directeur général adjoint de l’AADL a écouté les préoccupations des représentants des souscripteurs, et affirmé que l’Agence avait pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de réalisation du site.

Il faut souligner que cette visite n’est pas la première du DGA de l’AADL sur le terrain. En effet, depuis l’annonce de la reprise des travaux suite à l’allègement des mesures de confinement, les responsables de l’AADL multiplient les sorties sur le terrain afin d’exhorter les entreprises de réalisation à redoubler d’efforts pour achever les différents projets et rattraper l’énorme retard enregistré.

Salima Ettouahria