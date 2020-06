Marché automobile : Les concessionnaires ont hâte de reprendre l’activité

L’État veut absolument en finir avec l’anarchie qui caractérise le secteur automobile et mettre en place une nouvelle organisation afin de renouer avec l’importation automobile par les concessionnaires professionnels qui pourraient proposer à la clientèle tout un éventail de modèles.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les concessionnaires comme le Groupe Elsecom, Toyota Algérie, Nissan Algérie et autres n’ont plus le droit d’importer suite aux décisions des gouvernements précédents. A l’heure actuelle, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, veut mettre de l’ordre dans ce secteur économique pour le raviver et, par la même occasion, permettre aux citoyens d’acquérir un nouveau véhicule.

Tenant compte des besoins des citoyens, et dans le souci de répondre à leurs demandes, le Président de la République a ordonné lors du dernier Conseil des ministres le parachèvement dans les plus brefs délais de l’élaboration des cahiers de charges pour l’importation de véhicules neufs.

Un nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile devait être prêt en avril dernier, mais les experts n’ont pas finalisé le projet. Le Président de la République a exigé que l’importation des véhicules soit effectuée en provenance des pays d’origine avec lesquels l’Algérie partage des intérêts communs clairs et que l’importateur soit spécialisé en la matière et apporte toutes les garanties de protection de l’économie nationale des pratiques négatives du passé.



Importer des véhicules de leur pays d’origine



M. Abderrahmane Achaibou, Pdg du Groupe Elsecom, soutient fortement ces mesures, notamment l’achat du véhicule du pays d’origine pour garantir la traçabilité et éviter la surfacturation.

Dans ce métier complexe, M. Achaibou espère que les pouvoirs publics puissent consulter les professionnels tels que les concessionnaires dans la confection du cahier de charges afin de développer le marché et l’économie nationale. Il rappelle qu’en juillet 2017, M. Tebboune, alors Premier ministre, avait dénoncé l’importation déguisée des véhicules. «On aurait pu économiser une bonne partie des 8 milliards de dollars consacrés à l’importation des kits automobiles», a-il-ajouté. Il souligne sa disponibilité pour aider le gouvernement et l’Algérie nouvelle dans la relance économique mais aussi la réorganisation du marché.

Le Groupe Achaibou qui active dans le secteur depuis plus de 20 ans avec cinq marques à savoir Kia, Ford, Suzuki, Daewoo et Isuzu a été dépossédé de ses marques entre 2014 et 2019.

M. Achaibou s’était opposé en 2014 à la confection d’un nouveau cahier des charges car l’exigence de disponibilité d’équipements de sécurité et de confort avait un coût supplémentaire de 200.000 DA par véhicule.

Il s’est également opposé à l’obligation faite par la loi de finance 2014 aux concessionnaires de passer à la construction dans un délai de 3 ans. «Du jamais vu à travers le monde», regrette-t-il, stigmatisant l’importation déguisée de 250.000 véhicules exonérés de taxes avec moins de 5.000 emplois créés.

Selon lui, avec ce montant, on aurait pu importer 500.000 véhicules et récolter des taxes de 4 milliards de dollars (droit de douane, TVA. TVN) en plus des cotisations CNAS et de l’IRG. «La construction automobile doit être l’œuvre d’un constructeur concepteur de véhicules et non par un concessionnaire automobile à peine outillé pour assurer le service après-vente» a-t-il souligné.



Concessionnaires ou simple commerçants ?



Pour sa part, le directeur général de Toyota Algérie, Noureddine Hassaim, dira que l’importation des véhicules en provenance du pays d’origine est une mesure déjà appliqué par le concessionnaire.

«Nous avons toujours importé nos véhicules des usines de montage des pays d’origine», a-t-il souligné, ajoutant que l’importation était suspendue depuis quatre ans en aspirant à reprendre l’activité le plus vite possible. Contacté, le directeur général de Nissan Algérie, Sefian Hassnaoui, n’a pas fait de commentaire à propos de l’importation de ces véhicules du pays d’origine. «Je n’ai pas assez d’éléments pour donner mon avis ou faire un commentaire.»

Pour rappel lors d’un entretien accordé à l’APS, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham avait indiqué que le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement. L’investisseur sera tenu de s’impliquer financièrement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat, avec un minimum de 30% de capital social et de parts d’investissement.

Mohamed Mendaci