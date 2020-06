Entreprises publiques/ post- Covid 19 : Vers une meilleure gouvernance

Les entreprises publiques, qualifiées par nombre d’experts d’inoffensives, réussiront-elles de meilleures performances post-coronavirus ? Par quels leviers vont-elles atteindre cet objectif ? Ces entités «peuvent être des instruments utiles de politique économique. Comment ? Naima Messaoudi, de l’Ecole des hautes études commerciales de l’Université d’Alger, relève, de prime abord, l’impératif «de ne pas succomber à la facilité de la privatisation afin d’emprunter la voie plus ardue de reconfigurer leur gouvernance pour améliorer leur pilotage par des entrepreneurs qui sauront en faire des instruments de politique économique performants». D’autres universitaires, comme Abdelaziz Amokrane, estiment que cette conjoncture financière internationale difficile accentuera fortement la concurrence dans l’attractivité des IDE. C’est pourquoi, soutient-t-il, il est important que 1’Algérie réaffirme davantage sa volonté politique d’ouverture et d’attrait des IDE si elle considère réellement que le recours à ces investissements étrangers est un facteur fondamental pour assurer et asseoir une croissance économique durable. Aux yeux de l’universitaire, les pouvoirs publics doivent œuvrer à mettre en place une véritable stratégie qui définit clairement les attentes et les objectifs de ces IDE, de pourvoir cette stratégie de moyens compétitifs et attractifs. Sans une démarche stratégique offensive, l’ouverture de l’économie algérienne aux IDE peut produire plus d’effets pervers que positifs à notre économie. Pour d’autres universitaires, malgré les différentes restructurations et reformes qui ont touché les entreprises publiques algériennes (EPE), ces dernières restent confrontées à un paradoxe dans leur mode de gestion, celui de la gestion de la propriété publique marchande et le critère de commercialité auquel obéit leur management. Ces EPE, faut-il le préciser, sont soumises, depuis 2019, au contrôle de la Cour des comptes, mais différemment des entités administratives, régies par la comptabilité publique. Notons, par ailleurs, que cet impératif d’améliorer la gouvernance des entreprises publiques n’est pas propre à l’Algérie. Aujourd’hui, il y a une réelle volonté d’adopter les principes de la «bonne gouvernance», laquelle est confirmée par le lancement du programme initié par le MENA-OCDE à l’appui du développement socio-économique. Les principales recommandations qui ressortent des différents codes en matière de gouvernance visent à améliorer les systèmes de contrôle des entreprises. Pour l’avenir, il sera important d’investir autant d’énergie dans le déploiement qu’il en a été mis à élaborer le dispositif législatif, réglementaire et institutionnel dans le domaine de la gouvernance des entreprises. Toutefois, dans le contexte de la globalisation de l’économie, les instruments disponibles pour traduire une politique économique quelconque demeurent limités.

Fouad Irnatene