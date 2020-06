Ports secs : Fin de la gabegie

Décidée et autorisée en 2009 par les pouvoirs publics à travers un Conseil interministériel, dans le but de désengorger le port d’Alger, la création des ports secs a été officiellement consacrée par décision, le 27 mars 2011.

Dépôt temporaire extra-portuaire, le port sec n’est ouvert qu’aux marchandises conteneurisées importées, destinées à être exportées ou réexportées, dans les conditions que l’exploitant négocie dans un cadre conventionnel. Plus d’une quinzaine de ports secs ont été ainsi autorisés dont quelques-uns appartiennent à des compagnies maritimes étrangères. Une démarche intervenue dans un contexte particulier : Un cadre juridique inadapté, des capacités de stockage limitées, une gestion portuaire inadaptée, des perspectives d’extension quasi-inexistantes, lenteurs dans les opérations d’exploitation, en plus d’une faiblesse de la logistique et la cherté des surestaries jugées alors très élevées. Autant de dysfonctionnements qui justifiaient à l’époque le recours à cette solution pour alléger un tant soit peu la charge qui pesait sur le port d’Alger. Néanmoins, l’objectif n’a pas été atteint et les ports secs sur lesquels misaient les pouvoirs publics pour développer les capacités logistiques et le potentiel d'exportation depuis le port d'Alger sont devenus synonyme de gabegie et de laisser-aller en l’absence de contrôle et de rigueur. Un état de fait que les textes qui s’ensuivirent pour recadrer l’activité et le fonctionnement de ces ports et pour opérer une révision des modalités d’octroi des autorisations de réalisation de ces espaces logistiques ou encore pour revoir les modalités de détermination des tarifs applicables aux ports secs, sensiblement supérieurs à ceux pratiqués dans les ports humides, n’ont pas atteint les objectifs tracés. «Dans leur configuration actuelle, les ports secs représentent des dangers pour la sécurité et la souveraineté nationales ainsi que le trésor public», a souligné le président de la République sur la base d’un constat révélateur de la situation qui prévaut à ce niveau. Aussi, l’instruction donnée au gouvernement de «procéder à la fermeture immédiate des ports secs non autorisés» et de «réorganiser ce secteur» à même de «mettre un terme au gaspillage de la devise» visent à mettre fin à la gabegie qui a marqué cette activité de stockage extra-portuaire depuis sa création, notamment en ce qui concerne le diktat imposé par les armateurs étrangers au titre des tarifs pratiqués jugés prohibitifs. Aussi, la création des ports secs coûtent au Trésor public plus de deux milliards de dollars par an, une véritable saignée pour l’économie nationale. Un état de fait qui avait conduit au gel de la création de nouveaux ports secs, sur décision du CPE en date du 15 février 2016 pour réaménager la gestion des surfaces de stockage extra-portuaires. L’argument qui avait prévalu était que les compagnies maritimes pratiquaient des prix prohibitifs, ce qui influait sur le prix final des produits importés et acheminés prioritairement vers les ports secs sous leur responsabilité. Tout un dossier à revoir en fin de compte.

D. Akila