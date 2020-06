Cacao : Le Dallas ivoirien promet de faire vibrer les téléspectateurs

«La boucle du Cacao, c'est le Far-West», prévient d'entrée un gendarme à son subordonné dans la série «Cacao», un «Dallas» ivoirien produit par Canal+ et qui promet de faire du bruit et de l'audience en Afrique en juin et juillet.

«Deux familles se font une lutte impitoyable pour le contrôle du marché et des paysans», explique le réalisateur Alex Ogou qui avait déjà signé la remarquable série «Invisibles», retraçant la vie des «microbes», nom donné aux enfants de la rue en Côte d'Ivoire.

Séduit par l'univers, Canal+ a mis les grands moyens pour cette grosse production de douze épisodes au montant tenu secret. Le groupe audiovisuel français cherche à produire des contenus africains pour fidéliser ses clients sur un continent vital pour son activité, en difficulté en Europe.

18 mois de production, 8 mois de tournage, 70 comédiens, 90 décors, 1.000 personnes mobilisées... Les équipes ont filmé à Abidjan, au grand port cacaoyer de San Pedro, mais aussi en brousse, au coeur de la «boucle du cacao», dans l'ouest ivoirien.

Les producteurs ont fait un casting panafricain de luxe avec des acteurs réputés (Evelyne Ily, Naky Sy Savane, Serge Abessolo ou Fargass Assandé) mais aussi des paris pour les deux rôles vedettes avec la mannequin Fate Touré ou le jeune réalisateur Olivier Kissita.

La sortie s'accompagne d'un matraquage publicitaire avec affiches et spots télé ou internet.