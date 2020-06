Publication, Le football algérien au cœur d’une belle saga, de Kadiri Mohamed : Hommage aux hommes de Belmadi

«Le football algérien au cœur d’une belle saga» est le titre du livre de Kadiri Mohamed après avoir publié «la Culture de la paix dans l’école de la République», «Devoir de mémoire» et «Lumières de Novembre». «Quel bonheur retrouvé après 29 années, depuis notre premier sacre continental d’Alger devant le Nigeria ! Nous voilà en train de marcher cette fois-ci à l’extérieur, sur les traces de la génération de 1990. «Dans les faits, notre équipe nationale a amorcé sa renaissance par la plus belle des manières en remportant brillamment la CAN-2019 en Egypte suite à sa victoire face au Sénégal (1-0)», note l’écrivain dans la préface de ce livre.

Kadiri focalise sur le parcours des coéquipiers de Mahrez et l’ambiance qui a prévalu au Caire lors de la finale.

«Les protégés de Djamel Belmadi ont pu ainsi relever le défi et réaliser un parcours digne des champions pour déjouer tous les pronostics et surtout imposer le respect et la considération de tous les adversaires», précise-t-il, en rendant hommage à cette talentueuse équipe qui a procuré de la joie à des millions d’Algériens.

L’auteur a effectué également une rétrospective sur l’histoire du football national et la création de clubs en signe de résistance à l’occupation en évoquant l’équipe du FLN, les réformes engagées en 1977 pour la promotion de cette discipline tout en se focalisant sur l’USMBA et la finale de la coupe d’Afrique du Nord contre le SCBA non disputée à la suite de l’appel du FLN en mars 1956. Mohamed Kadiri est professeur d’espagnol de formation, il s’est toujours distingué par une activité pour attribuer de la résonance à une notion de proximité.

Adhérent à la JFLN, à l’UNJA puis militant du FLN, l’homme s’est toujours intéressé aussi au patrimoine culturel de la région de Sidi Bel Abbès et a relevé sa richesse en évoquant, au passage, l’empreinte des artistes et la tribu des Béni Amer. Après avoir collaboré avec de nombreux journaux, il crée un site nommé Besma.Net pour se consacrer à des évocations d’hommes de lettres, de comédiens, d’artistes, de chanteurs et de sportifs de la wilaya comme pour constituer la mémoire de cette partie de l’Algérie profonde. En partenariat avec une autre association d’Oran, il s’est lancé également dans le rappel des œuvres de figures nationales qui ont marqué l’histoire du pays. A son actif déjà trois ouvrages : «La culture de la paix dans l’école de la République, «Devoir de mémoire» et «Lumières de Novembre».

A. Bellaha