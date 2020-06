Cinémathèque Algérienne : Palmarès du «Concours de l’Affiche de cinéma»

A l’issue des délibérations, le président du jury du concours Ahmed-Bedjaoui qui a sélectionné 15 affiches et 60 posters, a déclaré «Le cinéma est constitué d’une multitude de métiers indispensables à la chaîne de création. Au bout de cette chaîne, le cinéma s’affiche, et ce sont les concepteurs d’affiches qui sont l’ultime lien avec le public. Ce concours avait pour objectif de mettre en valeur le travail remarquable de ces artistes un peu méconnus.»

De son côté, Monsieur Salim Aggar, directeur du Centre Algérien de la Cinématographie (CAC) qui gère la cinémathèque algérienne, a déclaré à ce propos : « La première édition du Concours de l’Affiche de cinéma est une grande réussite, dans la mesure où elle a permis la détection de talents longtemps ignorés. Le dessinateur d’affiche du film fait partie de la chaîne de production et contribue à sa manière à faire connaitre un film».

«La Cinémathèque Algérienne, de par sa mission de musée, accorde une attention particulière à l’Affiche de cinéma et envisage à exposer les meilleures affiches de film algérien et étranger», a conclut le directeur de la Cinémathèque Algérienne Après la sélection des 15 meilleures affiches des 60 posters envoyés pour participer au Concours de l’Affiche de cinéma de la Cinémathèque Algérienne, le jury du concours a rendu public son palmarès définitif : Prix de la meilleure affiche du concours a été attribué à l’unanimité à «Bottom is Top» de Mustapha Ahmed Attia dit Amidou

Le Prix de la meilleure affiche de film algérien a été attribué à deux affiches très artistiques : «Kandil el Bahr» de Malek Toumi et «Chronique des années de braise » de Lyes Bouchelouche. Le Prix de la meilleure affiche du film étranger a été attribué «Inception» réalisée par Oussama Chafai

Le Prix du public a été attribué, dans un vote sur les pages facebook du CAC et de la Cinémathèque, à l’affiche «Hucdardam», réalisée par Chameur Samir. Enfin, une mention spéciale a été accordée par le jury à l’affiche du film «Joker», réalisée par Bessaid Mohamed Amine pour son originalité. La Cinémathèque Algérienne organisera dès l’ouverture des salles de cinéma une cérémonie de remise des trophées et organisera une exposition des 15 meilleures affiches du concours dans l’ensemble des salles répertoires de la Cinémathèque Algérienne.

Cette dernière a remercié l’ensemble des participants qui recevront une attestation de participation et encourage les auteurs à poursuivre ce magnifique métier de dessin d’affiches de cinéma.

Enfin, la Cinémathèque Algérienne tient à remercier surtout les cinq membres du jury (Ahmed Bedjaoui, Lilia Ben Achour de Tunisie, Sameh Fathi d’Egypte, Omar Meziani et Imed Benchenni) qui, malgré le confinement et la distance, ont travaillé pour la réussite de ce beau projet. Ces personnalités importantes du cinéma reviendront à l’occasion de conférence organisées à la Cinémathèque Algérienne sur le cinéma et ses métiers dès l’ouverture des salles au public.

R. C.