Reprise des activités culturelles : Un plan d’action élaboré

La décision de réouverture des musées et établissements culturels «relève de la politique générale du gouvernement et des orientations du Comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus», a indiqué, lundi à Alger, la ministre de la Culture, Malika Bendouda.

S’exprimant en marge d’une visite au musée des Beaux-arts d'Alger, Malika Bendouda a expliqué que le ministère de la Culture ne pouvait «prendre seul la décision de rouvrir les établissements culturels», fermés depuis mars dernier dans le cadre des mesures préventives prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus.

Faisant part d’un protocole sanitaire propre à chaque établissement, Mme. Bendouda a souligné que la levée des restrictions sur les visites de musées et la réouverture des établissements culturels publics se fera manière «graduelle».

Les directions des musées, théâtres et bibliothèques se doivent d'appliquer un protocole sanitaire dans le cadre du dispositif de reprise de leurs activités respectives. A une question sur la reprise d’activités de certaines galeries d'art privées, incluses parmi d'autres activités commerciales dans le décret exécutif 20-145 du 7 juin dernier portant réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, la ministre a précisé qu’»aucun établissement culturel sous tutelle du ministère de la Culture n’est autorisé pour le moment à reprendre ses activités». Interrogée sur la programmation des festivals, la ministre a indiqué que des «plans d’action» pour la reprise des activités culturelles ont été élaborés, notant que le souci de son département était de «sauver le maximum d'activités culturelles et permettre aux artistes de reprendre le travail».

Evoquant les aides octroyées au profit des artistes affiliés à l'Onda (Office national des droits d'auteur et droits voisins) dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus, la ministre a assuré que l'opération s'est déroulée dans la «transparence» en tenant compte de la situation «financière» des artistes et du fonds affecté à cet effet.