Grand angle : L’affaire de tous

Il n’est pas surprenant que pour la reprise à Genève, aujourd’hui, des travaux de sa 43e session, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ait décidé d’organiser un débat urgent sur le racisme et les violences policières. Et il est encore moins surprenant que la proposition d’un tel débat ait été formulée par le Groupe des pays africains. Mais il est permis de croire que même sans cela, le Conseil n’aurait pas passé sous silence le sujet au regard de la mobilisation mondiale suscitée par la énième mort d’un Afro-Américain aux Etats-Unis asphyxié par un policier blanc. C’est dire que le Conseil joue son rôle et se devait donc de tenir ce débat sur les violations des droits de l’homme d’inspiration raciale, le racisme systémique et la brutalité policière. D’autant que «la mort de George Floyd n’est malheureusement pas un incident isolé» comme a tenu à le rappeler au nom du Groupe africain, l’ambassadeur du Burkina-Faso auprès des Nations unies à Genève. Des cas similaires sont légions aux Etats Unis, mais pas seulement. Dans d’autres pays aussi des incidents racistes sont signalés. En fait, les policiers ne sont pas les seuls coupables. Le racisme est présent au quotidien dans toutes les sociétés. Et il ne concerne pas qu’une catégorie de personne ou une seule race, même s’il est vrai que majoritairement ce sont les personnes d’ascendance africaine qui en souffrent le plus. Car si aujourd’hui, en raison du contexte, les projecteurs sont braqués sur les violences policières, il n’en demeure pas moins que le racisme est pratiqué par tout un chacun à divers degré. C’est pourquoi il est qualifié comme étant la pire plaie de l’humanité. Quelle riposte ? On peut appeler les Etats à ratifier et à appliquer les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains qui prohibent toute forme de discrimination raciale. Mais cela est loin d’être suffisant pour éradiquer ce fléau. Car comment parvenir à cela alors qu’il arrive que ceux qui sont en charge de mettre en œuvre la loi sont conciliants à l’égard de ceux qui commettent des violences racistes. Les Etats-Unis ne sont pas les seuls dans ce cas. En fait pour espérer voir le racisme disparaitre, il faut un travail de longue haleine ; et surtout se persuader que la lutte contre cette plaie est l’affaire de tous et de chacun à la fois.

Nadia K.