États-Unis - Chine : Dialogue en vue ?

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, prévoit de rencontrer une délégation chinoise dans une base militaire américaine à Hawaï, cette semaine, pour discuter des relations bilatérales qui se sont profondément détériorées depuis le début de l'année, ont indiqué des sources proches du dossier. En plus de l'intensification de leur rivalité stratégique, les deux principales économies du monde ont été en désaccord ces derniers mois au sujet de la gestion de la pandémie de coronavirus et de la décision de la Chine d'imposer une nouvelle législation sur la sécurité à Hong Kong. Les experts disent que les relations ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années, et à la mi-mai, le président Donald Trump est même allé jusqu'à suggérer qu'il pourrait rompre les liens avec Pékin. Le journal South China Morning Post de Hong Kong a cité une source non identifiée disant que Yang Jiechi, conseiller d'État et membre du bureau politique du Parti communiste, représenterait la partie chinoise pour la rencontre avec le secrétaire d’état américain M. Pompeo. La réunion devrait avoir lieu sur la base de la Hickam Air Force à Hawaï, a déclaré une source diplomatique. Une autre source a déclaré que Pompeo devait quitter Washington hier pour Hawaï, où la réunion devrait avoir lieu aujourd’hui. Ce serait le premier contact connu entre les deux diplomates depuis qu'ils ont parlé par téléphone le 15 avril dernier pour discuter du coronavirus. Les sources ont indiqué au média que l'ordre du jour probable incluait une réponse aux coronavirus, la maîtrise des armements, le commerce, Hong Kong, Corée du Nord.