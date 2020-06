Installation de Kamel Bernou au poste de directeur général de la modernisation de la justice

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le ministre a affirmé que l’installation de M. Bernou à la tête de cette direction était bien

méritée, vu son sérieux et son dévouement dans l’accomplissement de son devoir depuis son arrivée à l’administration centrale du département ministériel de la justice en 2002 en tant qu’ingénieur d’Etat en informatique".

Son parcours professionnel, poursuit-il, est riche de l’expérience technique en matière d'informatique et de modernisation, en sus de son

expérience administrative ».Selon M. Zeghmati, cette mission a été assignée à M. Bernou pour « sa haute compétence et performance en termes d’informatique ainsi que sa maitrise des techniques de gestion administrative ».

Il a rappelé, à ce propos, que le nouveau DG de la modernisation de la justice avait assumé plusieurs responsabilités au niveau de la Direction

générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR).

Le nouveau DG a également occupé d’autres postes de responsabilité au sein des ministères des Travaux publics et de l’Intérieur, précise le ministre, ajoutant que M. Bernou aura de nouvelles missions liées aux NTIC à assumer avec responsabilité afin de contribuer à la promotion du secteur.Par ailleurs, le Premier responsable du secteur a affirmé que son département avait décidé d’aller de l’avant pour l’introduction des TIC dans la gestion tant pour les procédures judiciaires que pour les prestations destinées aux citoyens, aux magistrats et aux autres usagers, soulignant que ces technologies ont permis à son secteur, durant les trois derniers mois, de surmonter plusieurs difficultés et problèmes induits par la propagation de la Covid-19. (APS)