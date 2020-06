Conseil de la nation : Le Président Tebboune nomme Me Saad Arous membre au titre du tiers présidentiel

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé l'avocat près la Cour suprême et le Conseil d'État, Me Saad Arous, en tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la

République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel nommant l'avocat près la Cour suprême et le Conseil d'État, Me Saad Arous, en tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel», lit-on dans le communiqué.