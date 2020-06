Instruction du chef de l’état lors du conseil des ministres : Accélérer le redressement socioéconomique

Le Conseil des ministres a tenu, dimanche, par visioconférence, sa réunion périodique, présidée par le Président Tebboune. Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi continu de l’évolution de la situation économique et sociale du pays, en particulier.

Au début de la réunion, le Président a pris connaissance des derniers développements concernant certains secteurs, dont l'agriculture, les finances, la pêche et l’industrie. Sur la base de ces données, et partant du souci de relancer la croissance et les capacités de l'économie nationale, le Chef de l’Etat a donné des instructions pour accélérer la mise en œuvre des réformes économiques, qui devraient assurer une dynamique dans les années à venir.

Il est attendu une amélioration constante de la production nationale et une réduction des importations. Tous les secteurs de l’économie sont appelés à tirer la croissance, en bénéficiant des moteurs que sont l’agriculture et l'industrie, boostées par des programmes de soutien et d’investissements. Afin de maintenir un rythme de croissance rapide à l’avenir, il est tout à fait clair que le pays devra davantage améliorer l’efficacité de l’investissement public et garantir la stabilité du cadre macroéconomique. Dans ce sens, le gouvernement a initié des réformes soutenues visant à réduire les obstacles structurels qui entravent la bonne marche de l’appareil économique et en stimulant l’investissement privé. Le plan d'action du gouvernement ouvre par ailleurs d’importantes perspectives d’accélération de la croissance. Toutefois, le pays tirerait profit d’efforts supplémentaires en vue de renforcer son cadre budgétaire.

Pour le moment, la situation financière reste tendue en raison de l'instabilité des cours du pétrole, dont la chute induit une réduction des recettes. Il convient de rappeler que le déficit budgétaire s’est creusé avec ses répercussions sur le plan socioéconomiques. Dès lors, si le pays poursuit son objectif de limiter son déficit dans un contexte où la rétraction des cours du pétrole pèsera sur l’équilibre budgétaire, il devra impérativement poursuivre ses efforts d’accroissement des recettes et de maîtrise des dépenses publiques. Aussi, il faudra, pour ce faire, réduire au maximum les importations. En 2020 et au-delà, la poursuite de la croissance et de la discipline budgétaire aideront à réduire les difficultés de la sphère économique. Néanmoins, le déficit de la balance extérieure courante devrait demeurer important en 2020, sous l’effet du volume des importations en matière de biens d’équipement ou de denrées alimentaires. Tout l'intérêt des réformes actuelles est de privilégier la stabilité du cadre macroéconomique, de stimuler l’investissement privé et d'accélérer la transformation structurelle de l’économie. Pour renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises et réduire les coûts de production, le gouvernement ambitionne de relancer le secteur industriel et le secteur agricole, sur la base de nouvelles stratégies. L’Exécutif a également mis en œuvre un programme pour l’entrepreneuriat des jeunes ainsi qu’un autre de professionnalisation des filières. Reste à lever les entraves, particulièrement le coût des crédits, les lourdeurs administratives et le cadre juridique, fiscal et réglementaire peu concurrentiel, qui lestent lourdement le secteur privé. Néanmoins, les bonnes perspectives du marché pétrolier et la reprise attendue de l’économie mondiale pourront être d’un apport certain pour relancer l'économie nationale et retrouver les chemins de la croissance.

Farid Bouyahia