Cour des Comptes : Levée de la suspension provisoire du dépôt des comptes administratifs et de gestion

La Cour des comptes invite l'ensemble des ordonnateurs et des comptables publics de déposer leurs comptes selon les procédures en vigueur, en annonçant que la suspension provisoire du dépôt des comptes administratifs et de gestion est levée, a-t-elle indiqué, hier dans un communiqué.

Par ailleurs, elle leur recommande le respect total des mesures de prévention visant à lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), notamment celles relatives au port du masque et de la distanciation sociale.