M. Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur : « 8,5 millions de citoyens vivent dans les 15.000 zones d’ombre»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a indiqué hier que l'Algérie comptait quelque 15.000 zones d'ombre, dont 299 à Alger, habitées par 8,5 millions de citoyens, et ayant connu le lancement, en cinq mois, de 2.238 projet, dont 686 réceptionnés.

Les zones d'ombre constituent «un lourd dossier qui revêt un intérêt particulier dans le programme du gouvernement, conformément aux instructions du président de la République», a précisé M. Beldjoud, devant la commission des finances et du budget à l'APN.

M. Beldjoud a estimé que des zones situées dans l'Algérie profonde ne disposent même pas du gaz, d'électricité et d'eau. «Nous œuvrons à concrétiser l’équité entre toutes les wilayas», a-t-il ajouté. À propos des recettes financières locales et les obstacles qui se dressent devant le développement, le ministre a évoqué le blocage de plusieurs projets, indiquant que le président de la République avait instruit le ministre de l’Industrie de réviser plusieurs textes juridiques pour relancer l’investissement. Le ministre a indiqué que 25 élus sont poursuivis en justice, pour dilapidation de l’argent public.

M. Beldjoud a assuré qu'«il sera possible pour les citoyens, vers la fin de l’année, d’extraire depuis chez-soi les attestations d’état civil», dans l’attente de la généralisation de l’opération au reste des documents. Des applications électroniques, dont celle destinée au suivi de l’état d’avancement des projets dans les zones d’ombre, reliant les communes, les wilayas, le ministère et la présidence de la République. L'application électronique pour les demandes de logement a permis d'assainir les listes de six à moins de trois millions de demandes, a-t-il ajouté. «Près de 14.000 personnes ont été mises en quatorzaine dans des hôtels et le processus de règlement aura lieu bientôt», a-t-il ajouté.

Au titre du règlement budgétaire pour l'exercice 2017, il rappelle que les crédits du budget de fonctionnement ont connu une augmentation de 60.190.567.000 DA, soit un taux de 15,26%.