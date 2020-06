Révision de la constitution : L’UNPA pour la constitutionnalisation de la protection des terres

L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a mis l’accent, dimanche, sur l’impératif de la constitutionnalisation de la protection des terres agricoles et des ressources en eau, ainsi que la constitutionnalisation du Haut conseil de l’agriculture qui sera «un rempart» pour la préservation des terres agricoles de toutes formes d’agression.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son secrétariat national, dimanche à Alger, «l’UNPA insiste sur l’impératif de la constitutionnalisation de la protection des terres agricoles et ressources en eau, ainsi que la constitutionnalisation du Haut Conseil de l’agriculture qui sera «un rempart pour la préservation des terres agricoles de toutes formes d’agression». Il a mis l’accent également sur «la nécessité du dialogue et de la concertation sur tout ce qui a trait au secteur, pour le règlement de tous les différends et le rapprochement des vues dans l’intérêt du pays et de la population».