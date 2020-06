Sahara occidental : Aucun cas de la Covid-19 enregistré

Le président du Croissant-Rouge sahraoui (CRS), Yahia Bouhabini, a affirmé, hier, que les mesures de prévention prises par les autorités sahraouies contre la propagation de la pandémie COVID-19 «ont donné des résultats positifs sans enregistrer de cas d'infection dans les camps des réfugiés sahraouis et dans les territoires libérés».

«Les autorités sahraouies ont pris des mesures de précaution strictes face à la Covid-19, à travers l'installation, dès le début, d'un comité, présidé par le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun, et l'interruption de tout contact entre les cinq camps de réfugiés, sauf cas de force majeure, outre la fermeture des frontières et des institutions publiques qui ont assuré le service minimum pour les prestations élémentaires», a déclaré Yahia Bouhabini à l'APS, soulignant que ces mesures «avaient donné des résultats positifs et aucun cas d'infection au COVID-19 n'a été enregistré».

Le même responsable sahraoui a indiqué que des centres de confinement avaient été créés pour les personnes extérieures aux camps de réfugiés, ajoutant que «les tests de trois cas suspects se sont avérés négatifs».

Pour les aspects économique et humanitaire, M. Bouhabini a relevé que la pandémie a eu des répercussions négatives dans les camps, notamment en raison des retards accusés dans l'acheminement des aides au début de cette crise sanitaire.

Citant la coordination entre les autorités sahraouies et algériennes, le même responsable sahraoui a précisé que «les besoins des réfugiés sahraouis ont été acheminés, notamment en semoule, pâtes et dattes».

«Pour éviter l'interruption de l'acheminement des aides humanitaires, l'Algérie a pris, en faveur des organisations humanitaires, des mesures pour faciliter l'accès des aides, confiant cette tâche au CRA, en collaboration avec le CRS», a rappelé M. Bouhabini, saluant ces mesures «importantes» prises par l'Algérie pour faciliter le transit des aides aux réfugiés sahraouis.

Il a également salué la solidarité de l’Algérie et sa prise en charge totale des étudiants sahraouis et de la communauté sahraouie sur son territoire.

«L’Algérie nous a apporté son soutien moral durant cette période et nous a transmis un message fort, celui que l’Algérie est toujours aux côtés du peuple sahraoui et de sa cause juste, quelles que soient les difficultés», a estimé le président du CRS, ajoutant que l’hôpital militaire mobile assuré par l’Algérie aux Sahraouis, en mai dernier, «a joué un rôle important dans la prise en charge sanitaire des Sahraouis, même pour les maladies ordinaires».

Par ailleurs, M. Yahia Bouhabini a fait part de l'extrême préoccupation des autorités sahraouies pour la situation des détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines, suite aux informations confirmées sur l’existence de cas de la Covid-19 à l’intérieur de ces prisons.

«Nous réitérons notre appel à la communauté internationale, notamment au Croissant-Rouge, et à la Croix-Rouge afin de suivre la situation des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, d’assurer leur protection et d’œuvrer à leur libération», a-t-il ajouté.