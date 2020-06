Incident dans la localité frontalière malienne d'Ikhraben : Le MDN dément Des allégations infondées

« Suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux, le 15 juin 2020, accusant des éléments de l'Armée Nationale Populaire d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne d'Ikhraben, limitrophe de la commune de Tinzaouatine, en 6e Région Militaire, le ministère de la Défense nationale dément formellement ces allégations infondées, et affirme que ces événements se rapportent à une tentative, menée par des personnes connues par leurs activités suspectes dans la contrebande et le crime organisé, visant à détériorer le mur de sécurisation, en appelant les habitants à la violence et à la manifestation, dans une manœuvre visant à libérer l'étreinte sur leurs intérêts dans la région», a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Au moment où les éléments des Garde-frontières ont intervenu pour apaiser la situation, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis Ikhraben en direction des positions de nos Garde-frontières, ayant touché un individu parmi la foule, qui a été immédiatement évacué par les Garde-frontières pour être pris en charge par les services de santé, mais qui a succombé malheureusement à ses blessures», précise la même source. «Suite à ces événements, le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet incident, et appelle à la vigilance quant à ce genre de rumeurs et de désinformations, usées par des parties hostiles, visant à perturber la situation dans cette région», conclut le MDN.