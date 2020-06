Un avion attribué au ministère de la Santé : Optimiser la prise en charge médicale

La nécessité de durcir le contrôle sanitaire pour contenir les cas isolés de malades atteints du Covid-19 a été rappelé avec insistance par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion, dimanche dernier, du Conseil des ministres où l’examen de la situation de la crise sanitaire a été parmi les points inscrits à l’ordre du jour.

Il en ressort une volonté réaffirmée des hautes autorités de soutenir davantage les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie afin d'endiguer la transmission du virus et permettre ainsi un retour rapide à la vie normale.

C’est assurément dans cette optique que s’inscrit la décision du chef de l’Etat de mettre à disposition du ministère de la Santé un avion pour faciliter les déplacements à travers le pays.

«Cette décision permettra en effet au ministre de la Santé et ses collaborateurs d’aller au plus près des événements et d’agir rapidement», a indiqué le Pr Mohamed Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique du suivi de l’évolution du Covid-19.

Au-delà, dit-il, de l’impact de cette mesure sur le déroulement des enquêtes épidémiologiques confiées à une cellule spécialisées mise sur pied la semaine dernière, le fait d’attribuer un moyen de transport aérien aux responsables de la tutelle de la santé signifie, selon notre interlocuteur, le bannissement de tout acte de nature bureaucratique dans le gestion de l’épidémie.

«Fini le temps où le ministère est informé sur des dysfonctionnements au sein des structures de la santé sur la base de rapports et de correspondances qui arrivent en retard», explique Bekkat-Berkani. «Les citoyens ont besoin d’être protégés de plus près», insiste-t-il, ajoutant qu’à l’avenir, «dès qu’il y a le moindre dysfonctionnement, le ministre ou l’un de ses collaborateurs se rendront immédiatement sur place pour prendre les mesures qui s’imposent».

Dans leur bataille globale engagée contre l’épidémie du coronavirus, les pouvoirs publics ont réuni les conditions nécessaires pour conforter le plan de lutte et de prévention réadapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Les différentes décisions adoptées par le chef de l’Etat ont toutes été précédées par des concertations avec les membres du Comité scientifique et il a d’ailleurs tenu à féliciter tous ses membres reçus le mois dernier en séance de travail.

D’autre part, et lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a qualifié «d’admissible» le fait que certains hôpitaux venaient à manquer d’équipements médicaux destinés au traitement médical de l’épidémie. Pour cause, ce type d’équipements «est disponible en quantités suffisantes aux niveaux de la Pharmacie centrale des hôpitaux afin de faire face à toute demande», a rappelé le chef de l’Etat.

Le Pr Bekkat-Berkani a soutenu dans une récente déclaration à El Moudjahid, que l’Institut Pasteur dispose d’énormes quantités de kits de prélèvement afin d’approvisionner les 26 stations de dépistage à travers le pays et conforter la conduite des enquêtes épidémiologiques qui ont leur importance en termes de détection, en temps opportun, des infections annexes aux cas confirmés. Il s'agit ainsi d’élargir le traitement à d’éventuels porteurs de la maladie symptomatiques ou non. Selon notre source, environs 30.000 tests de détections de signes du Covid-19 ont été effectués depuis le début de l’épidémie.

