Eclairage : Civisme et discipline

La fiabilité de la stratégie de lutte adoptée par les pouvoirs publics, dès l’émergence du Covid-19 dans notre pays, porte ses fruits. La période de convalescence se dissipe progressivement, permettant l’entame d’une deuxième phase de déconfinement avec la levée totale du confinement à domicile pour 19 wilayas et une adaptation des horaires de confinement à domicile dans 29 autres. Une feuille de route progressive, flexible, dans laquelle la priorisation des activités a été dressée en fonction de l’impact économique et du risque de transmission du virus. La population, cloîtrée pendant trois mois, respire après tant de sacrifices et va renouer avec les gestes quotidiens. Autant dire que la décision du gouvernement est accueillie avec un grand soulagement. Loin de tout sentiment de triomphalisme, il faut se féliciter des efforts déployés par tous les secteurs concernés, en particulier les personnels de santé, en première ligne sur le front de la lutte. Les résultats sont encourageants. Tout le problème est de ne pas se laisser griser par une espèce d’euphorie aussi inexplicable que malsaine qui traverse certaines mentalités et les pousse à pavoiser alors que le danger est toujours présent, pernicieux et violemment délétère. La seule parade à brandir face au virus est d’insister sur la nécessité de respecter rigoureusement les mesures de prévention. C’est la raison pour laquelle, dans cette nouvelle étape aussi complexe que décisive, les autorités publiques misent énormément sur le civisme et la discipline de nos compatriotes, acteurs essentiels pour une sortie de crise, tenus d’observer de manière draconienne la distanciation sociale et toute la panoplie des gestes-barrières. Toutefois, il faut se garder de crier victoire car le danger d’un rebond de la maladie n’est pas à exclure en cas de négligence ou de relâchement des mesures de précaution. C’est ce que redoutent les spécialistes car il serait dommage de voir tous les efforts consentis, tous les moyens matériels, humains et financiers, tous ces élans remarquables de solidarité, d’entraide, fondre comme neige au soleil pour cause de manquement aux règles de protection les plus basiques. Un haut degré de vigilance est donc requis pendant cette période d’assouplissement des restrictions et l’on ne cessera pas de rappeler la nécessité de demeurer prudents et attentifs aux recommandations des autorités sanitaires. Le vaccin n’est pas encore au point et la médecine peine jusqu’à l’heure actuelle devant une tenace résilience de la pandémie. Il nous faut absolument resserrer les rangs pour sauver des vies humaines, éviter des deuils supplémentaires, répondre aux impératifs de la relance économique, concrétiser un agenda politique de la plus haute importance dans le but d’édifier la nouvelle Algérie et, à Dieu ne plaise, repousser de toutes ses forces la perspective d’un préjudiciable confinement. L’impératif est de faire front commun en se disant que la partie est loin d’être gagnée contre la Covid-19, même si la page de ce cauchemar planétaire est en train de se refermer un peu partout dans le monde.

M. Bouraib