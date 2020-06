Gestion des hôpitaux : Pour l’ouverture de services hospitalo-universitaires de pharmacie

La présidente de la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique appelle à l’ouverture de services hospitalo-universitaires de pharmacie au niveau des hôpitaux qui n’en disposent pas.

Le professeur Nebchi Mansouria a précisé à El Moudjahid que les professeurs en pharmacie doivent être considérés au même titre que les professeurs en médecine, soulignant que les résidents et les professeurs adjoints ne sont pas acceptés au niveau des services hospitaliers, malgré leur nomination.

L’ouverture de services permettra, selon elle, aux différents spécialistes en sciences pharmaceutiques de jouer pleinement leur rôle en matière de santé publique, d’encadrement et de formation. «Il faut savoir que les laboratoires de pharmacologie pharmaceutique, biochimie médicale, chimie analytique, pharmacie galénique, ainsi que d’autres laboratoires de sciences pharmaceutiques ont déjà été érigé en services hospitalo-universitaires par un arrêté interministériel de 2013», a-t-elle rappelé.

La présidente de la Sapho fait savoir que les services de pharmacie de l’hôpital Nafissa-Hamoud d’Hussein-Dey et du CHU Frantz-Fanon de Blida, ainsi que de l’EHS Aït-Idir sont actuellement libres et dirigés par des chefs de service intérimaires depuis 2013.

«Paradoxalement, ils ne figurent pas sur la nouvelle liste nominative de l’ouverture des postes», regrette-t-elle. Elle a également précisé que les pharmacies du CHU Mustapha-Bacha et du CHU de Beni Messous ne sont pas ouvertes, en dépit de l’existence du staff enseignant, sans comprendre les raisons de cette fermeture. «Les pharmaciens résidents, nonobstant leur affectation, sont formés en extra-muros, car il leur est interdit d’accéder à ces derniers, ce qui était le cas jusqu’en 1996 où le service hospitalo-universitaire de pharmacie du CHU Mustapha-Bacha est transformé en deux magasins ne pouvant subvenir aux besoins actuels sans la présence du staff», a-t-elle ajouté.

Pour la présidente de la Sapho, l’ouverture de ces services permettra aux professeurs en pharmacie de postuler au concours national pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire, afin d’assumer leurs fonctions de santé publique et d’assurer une prise en charge adéquate des internes et des résidents dans les spécialités respectives, et surtout d’exercer une fonction noble dans de bonnes conditions.

Salima Ettouahria