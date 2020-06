Recrutement de chefs de service hospitalo-universitaire : 455 postes à pourvoir

Un arrêté interministériel fixant les modalités d'organisation et de déroulement d'un concours national de recrutement de 455 chefs de service hospitalo-universitaire a été signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Chems-Eddine Chitour, et le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

L’arrêté, signé le 1er juin dernier et dont El Moudjahid détient une copie, stipule que le concours est ouvert aux professeurs hospitalo-universitaires, ainsi qu’aux maîtres de conférences classe «A» justifiant deux ans d’exercice effectif en cette qualité. L’âge maximum pour y participer est fixé à 62 ans à la date de l’ouverture du concours. Le dossier de candidature est composé d’une copie de l’arrêté portant nomination dans le grade de professeur ou de maître de conférences, une attestation délivrée par le doyen de la faculté de médecine et le directeur de l’établissement hospitalier d’exercice. Le dossier comprend également l’ensemble des pièces et documents justifiants les différents titres et travaux scientifiques et pédagogiques, ainsi que les activités de soins. La date de clôture des inscriptions au concours est fixée à 20 jours ouvrables à compter de la date de publication de l'arrêté. L’article 6 stipule que la liste des candidats retenus pour participer au concours est arrêtée par une commission composée des directeurs chargés des ressources humaines des deux départements ministériels. La même liste sera affichée sur les sites web des deux départements dans un délai de 10 jours après la date de clôture des inscriptions. Les candidats non retenus peuvent introduire un recours auprès d'une commission dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la date d’affichage des listes des candidats retenus, dont la liste définitive sera publiée sur les sites web des deux ministères après la fin des délais de recours de 10 jours. L’article 8 stipule que le déroulement des concours débutera le premier jour ouvrable qui suivra la proclamation de la liste définitive des candidats. Les candidats qui contestent les résultats du concours et leur classement peuvent introduire un recours après de la commission d’évaluation dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de publication des résultats. La commission doit se prononcer dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de réception des recours. Le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU) a interpellé les deux ministères afin de prolonger la période de dépôt des dossiers. L’organisation syndicale estime que les chefs de service intérimaires, concernés par ce concours, sont actuellement au front dans la lutte contre la Covid-19. Il s’agit essentiellement de ceux activant dans les services de réanimation médicale polyvalente, des urgences médico-chirurgicales, d'imagerie médicale, de pneumophtisiologie, de médecine interne, de maladies infectieuses et de microbiologie.

Salima Ettouahria