Brevet d’enseignement moyen : Les appels pour l’annulation se poursuivent

Alors que le ministère de l’Éducation nationale fixe la date des épreuves du BEM entre le 7 et 9 septembre, les appels pour l’annulation de l’examen se poursuivent.

Contacté, le président de l’Association nationale des parents d’élèves affirme que la date retenue pour l’organisation du BEM n’arrange ni l’élève ni le professeur, encore moins les parents.

«La reprise après une durée de six mois de rupture avec l’école sera difficile pour les élèves du cycle moyen», mentionne Khaled Ahmed, qui estime qu’entamer directement des examens aussi importants, sans révisions ni accompagnement psychologique, n’est pas dans l’intérêt de l’élève. «Pour cette raison, notre association, ainsi que l’Organisation et la Fédération des parents d’élèves maintiennent la demande d’annulation de l’examen du BEM, tout en permettant aux élèves de passer au palier du secondaire en calculant la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres», suggère-t-il.

Et de révéler : «Nous avons adressé une lettre au président de la République lui demandant d’intervenir et d’annuler cet examen.»

Le président de l’ONPE dit qu’une réunion avec le ministre de l’Éducation nationale devrait avoir lieu au cours des prochains jours, pour lui soumettre ses doléances et propositions.

Concernant le bac, il affirme que la date retenue pour son organisation arrange les candidats aux épreuves qui ont eu largement du temps pour effectuer les révisions.

De son côté, le président du bureau national de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) se dit inquiet suite au maintien de l’organisation du BEM et insiste sur l’importance d’une préparation psychologique de l’élève avant les examens.

Pour Sadek Dziri, joint par téléphone, il est préférable d’organiser les examens durant la deuxième quinzaine du mois de septembre, ajoutant que le retour des élèves aux établissements scolaires devrait se faire au minimum deux semaines avant le début des épreuves. «Ce qui permettra d’assurer la préparation psychologique de l’élève pour qu’il puisse passer les examens dans les meilleures conditions», souligne-t-il, évoquant la nécessité de déterminer le seuil des cours retenus pour les examens et la date de la reprise des cours.

Pour sa part, le coordinateur national du Syndicat national des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST) souhaite que seuls les élèves qui n’ont pas la moyenne exigée pour passer au cycle secondaire puissent subir les épreuves, considérant cet examen comme une seconde chance. «Les collégiens qui ont la moyenne de passage risquent de ne pas réussir cet examens avec les six mois de vide pédagogique. En outre, si l’on choisit cette option, on économiserait les charges liées à l’organisation de l’examen et on soulagera également l’administration puisqu’il y aurait moins de préparation pour le bac», explique Meziane Meriane.

Ce dernier confie que le syndicat a l'intention d'interpeller les pouvoirs publics pour que l’examen soit maintenu uniquement pour les élèves qui n’ont pas eu la moyenne de 9/10, et suggère qu’il soit considéré comme un examen de rattrapage.

Pour ce qui est du bac, le coordinateur national du SNAPEST indique que le maintien de cet examen est opportun, étant donné qu'il y a eu six mois de révision et que seuls les cours des deux trimestres seront pris en compte.

«On devrait avoir un taux de réussite très élevé, d’autant qu’on va tenir compte uniquement des cours dispensés en classe», dit-il, assurant que les candidats qui révisent correctement auront une grande chance d’obtenir ce précieux sésame.

Meriane estime que la commission de suivi des programmes doit s’assurer que les leçons retenues pour l’examen du baccalauréat ont été traitées à travers le territoire national.

Kamélia Hadjib