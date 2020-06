Baccalauréat et BEM : Le calendrier des épreuves fixé

Le ministère de l'Éducation nationale a fixé, hier, le calendrier des examens de fin d'année scolaire 2019-2020 pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat session 2020, indique un communiqué publié sur le site officiel du ministère.

Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020, et celles du baccalauréat sont prévues du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020, précise le communiqué.



Les dates des vacances et de la prochaine rentrée scolaires connues



Le ministère de l'Éducation nationale a fixé, hier, dans un communiqué, le calendrier des vacances scolaires 2019-2020 et la date de la prochaine rentrée 2020-2021.

«Le ministère de l'Éducation nationale informe les membres de la communauté éducative, chacun en ce qui le concerne et vu les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, de la modification du calendrier des vacances scolaires 2019-2020, ainsi que de la date de la rentrée scolaire 2020-2021», lit-on dans le communiqué. Les vacances d'été pour le personnel de l'administration débuteront après la fin de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire, soit à compter du jeudi soir 9 juillet 2020 pour toutes les régions, tout en assurant la permanence au niveau des établissements éducatifs durant les vacances d'été, a précisé la même source.

La date de la rentrée scolaire 2020-2021 dans toutes les régions est fixée au mercredi matin 19 août 2020 pour les fonctionnaires de l'administration, et au dimanche matin 23 août 2020 pour les enseignants, alors que la rentrée scolaire des élèves est prévue dimanche matin 4 octobre 2020, ajoute la même source.

Les établissements éducatifs «ouvreront leurs portes aux élèves de 4e année du cycle moyen et de 3e année secondaire, avant la tenue des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, pour y réviser leurs cours et les préparer psychologiquement aux épreuves», a-t-on conclu.